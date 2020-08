Claudio Bravo, veteranísima opción para la portería del Betis, se deja querer

"Uno siempre tiene un aprendizaje mayor con estos técnicos (habla de Bielsa). Pero es difícil que se dé la posibilidad, conociendo cuál es su trabajo, cuáles son sus desafíos. No me veo firmando en un lugar por cuatro o cinco temporadas. Es muy lejana la posibilidad. ¿El Betis? Es una institución que tiene una gran historia en España, muchos aficionados; son clubes que a cualquier jugador le llaman la atención. Imagina lo que significa el Betis ahora con un gran técnico como Manuel (Pellegrini)". Quien así se expresa es Claudio Bravo, veteranísimo portero chileno, que se deja querer por los verdiblancos.

Con 37 años cumplidos, el ex de Manchester City y Barcelona está libre, en busca de una nueva aventura pese a todo, ya que se siente con fuerzas y en forma. El pasado curso apenas disputó cuatro encuentros oficiales con los 'sky blues', por lo que busca un último desafío antes de enfocar su vida por otros derroteros. Así, como confesó durante un directo de Instagram, piensa en la política: "Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás. Poder realizar algunas cosas que he visto en Europa para implementar en Chile. El país tiene la capacidad de poder hacer muchas cosas, pero a veces nos quedamos cortos".

Bravo no es, ni mucho menos, la primera vía que manejan en la planta noble del Benito Villamarín para competir con Joel, aunque se trataría de una alternativa poco costosa y que podría dar un apaño en la 20/21, ya que se quiere ceder a Dani Martín para que se foguee y vuelva el próximo verano con más garantías de luchar por la titularidad bajo palos. De poca talla (1,84) pero bastante completo, el chileno tiene un gran manejo del balón con los pies, lo que facilitaría su adaptación al tipo de fútbol que quiere implementar Pellegrini: posesión inteligente, agresividad, verticalidad y juego ofensivo.