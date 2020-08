Sanabria adelanta su vuelta para reforzar al Betis

El Betis tiene desde anoche un nuevo refuerzo. Se trata de Tony Sanabria, que después de sólo dos semanas de vacaciones, ha adelantado su regreso al cuadro verdiblanco para intentar ponerse al día con sus compañeros a las órdenes de Pellegrini.

Aunque en principio no se contaba con él, el fútbolista está de vuelta. Los números de goles y partidos pactados en su día con el Génova no se han cumplido, los italianos no han ejercido la opción de compra que tenían y, pese a que aún están interesados en repescarle, están ahora enfrascados en un cambio de dirección con la posible marcha de Enrico Preziosi y tienen en un segundo plano la planificación de la temporada.

El delantero paraguayo ha vivido un año irregular, en el que entraba y salía de las alineaciones según fuera el técnico que se sentaba en el banquillo, pero que acabó bien a las órdenes de Davide Nicola y anotó, en el último partido, dos goles que confirmaron la salvación del Génova.

Aunque en principio no tendría cabida en el equipo, Manuel Pellegrini quiere verlo, como al resto, antes de decidir. Tiene claro cómo quiere jugar, pero siempre ha dicho que lo importante es la calidad de los jugadores y que el sistema táctico prefiere adaptarlo en función de los que tenga en el campo y de sus caracteristicas. Eso le abre una puerta a Sanabria, sobre todo en el caso de que jugase con dos puntas.

Al paraguayo aún le quedan dos años de contrato y en el caso de no encontrar un acomodo satisfactorio no sería descartable que se quedase. De momento, ya ha 'reforzado' los entrenamientos en Marbella.

Éstos, tras dar negativo ayer las pruebas PCR, han avanzado y desde esta mañana ya son colectivos. Empieza el verdadero trabajo de Pellegrini.