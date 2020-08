Canales, sobre Pellegrini, su 'flechazo' y un objetivo ambicioso

Sergio Canales habla con claridad. De la frustración de la temporada pasada y de la ilusión despertada por Manuel Pellegrini. Cree en el nuevo proyecto y afirma que no deben tener miedo de hablar abiertamete de Europa como objetivo. Es feliz en Heliópolis y espera seguir creciendo individualmente para devolver al equipo donde se merece.

"Hemos hecho borrón y cuenta nueva. Veo a la gente muy ilusionada con el nuevo míster y con Cordón, nos lo están poniendo todo en muy buena posición para que demos un paso adelante", señaló Canales como aperitivo en una rueda de prensa cargada de ambición y de buenas palabras para el nuevo entrenador: "Lo bueno que tiene el fútbol es que es presente. El pasado se olvida rápidamente. Estamos muy centrados en el presente y la ilusión que ha generado Manuel (Pellegrini) es enorme, porque ha transmitido ideas muy claras, con una forma de trabajo con la que nos sentimos muy identificados. Sin duda, puede ser un salto grande para todos".

En esta misma línea apuntó que "la mentalidad del equipo es muy positiva" y que hay "muchas ganas de empezar este proyecto". "No hay que tener miedo a marcarse objetivos grandes, tenemos que ser conscientes del proyecto en el que estamos, con la mente puesta en intentar entrar en Europa. Voy a hacer todo lo posible para que se consiga esto, aunque primero hay que ir poniédose objetivos pequeños e ir cumpliéndolos. No hay que tener miedo a la palabra entrar en Europa y hay que ser ambicioso en este proyecto".

De esta manera, señaló que en las tres semanas de vacaciones ha pensado mucho en lo que viene, en las metas que deben establecerse: "Le he dado muchas vueltas y lo que tengo claro es que quiero que el equipo esté arriba. Trabajar para luchar por cosas bonitas y eso te lo da el día a día. Para mí este año lo más importante es ganar y poner el Betis dénde tiene que estar. Tenemos que meternos la palabra ganar en la cabeza. Es fundamental eso. Estamos con muchas ganas".

En este sentido, creen que deben proyectar el dolor de la temporada pasada en la actual, para crecer y ser conscientes de lo que buscan: "La primera temporada aquí viví momentos muy bonitos, con la clasificación en un grupo difícil en la Europa League o luchando arriba en la tabla hasta el bajón de febrero. En cambio, estamos dolidos por la temporada pasada y ese dolor lo tenemos que sacar en esta".

Y es que Canales se siente plenamente identicados con los colores del Betis y sólo piensa en llevarlo lo más arriba posible: "Desde que estoy aqui sentí un flechazo, estoy encantado. El trato es increíble y me siento muy querido. El proyecto que hay es muy importante y sigo muy mentalizado de estar aquí".

Por ello, a pesar de que ha rendido a buen nivel en sus dos años como bético, quiere mejorar y aportar más en otras facetas con Pellegrini al mando. "Me ha mostrado mucha confianza desde que ha llegado. Hemos tenido poco tiempo, porque han pasado muchas cosas en estas dos semanas, y no hemos podido tener una charla individual, pero me genera confianza para seguir creciendo. Quiero mejorar, dar un paso al frente para ayudar más al equipo, por ejemplo, de cara a gol, un apartado en el que quiero mejorar. Mi sensación física y mental es incluso mejor que la del año pasado", señaló Canales, "encantado" con la responsabilidad que siente: "Llevar el brazalete es bonito"