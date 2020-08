"Claudio Bravo lo tiene todo para triunfar en el Betis"

Si ayer era el City el que homenajeaba al que ha sido su portero en los últimos años, hoy era Claudio Bravo en el que se despedía de los 'Citizens' poniendo el punto final a su etapa británica y mirando de nuevo a España para continuar su carrera., presumiblemente en el Betis. Un regreso que valora uno de los técnicos que mejor lo conocen, que lo dirigió en nuestro país (Real Sociedad) y ha seguido toda su carrera: Martín Lasarte.



El uruguayo no tiene dudas que fichar por el Betis es la mejor elección. "Seguramente, ahora está buscando eso. Va a un equipo importante, con un entrenador muy prestigioso -Pellegrini-. Esas son buenas cosas. Además, regresa a una liga que él conoce mucho, donde triunfó. Y eso también es un elemento muy interesante. Tiene todo para triunfar en Betis", señaló en La Cuarta, donde narra el tiempo que lo tuvo bajos sus órdenes: "Lo tuve en Real Sociedad, guardo mis buenos recuerdos. Pero acá, en definitiva, lo más importante es lo que piensa Claudio (Bravo). Yo creo que es un jugador con mucho recorrido, con mucha experiencia. Me da la sensación que después de la última lesión, que lo tuvo mucho tiempo sin jugar, le costó competir en forma regular".



Martín Lasarte no tiene duda de que, pese a su edad, tiene todas las cualidades para seguir siendo importante en el Viejo Continente, incluso en clubes de primer nivel. "Es un arquero extraordinario. Eso está fuera de toda discusión. No sé si la palabra es 'moderno', pero es un jugador que tiene un montón de cualidades extraordinarias. Asimismo, ejerce un liderazgo natural, que es muy importante. Es un meta que maneja muy bien los pies, que tiene buena ubicación. Cuenta con un control muy bueno y una pegada extraordinaria", afirmó.



Esos elogios se unen a los de otros compañeros, que en días pasados valoraron la opción de que Claudio Bravo fichase por el Betis. El portero chileno ya ha dado todos los pasos para incorporarse a la entidad verdiblanca y hoy se despedía del Manchester City con unas bonitas palabras:



Se terminan cuatro años en el Manchester City, estoy muy orgulloso y feliz de haber vestido la camiseta celeste y de formar parte de este gran equipo. Estoy muy contento de haber contribuido en los logros deportivos del club, me voy con ocho hermosos títulos. Me gustaría agradecer a cada uno de los integrantes de este equipo, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilleros, equipos de cocina y por supuesto los fans.



Como familia estamos muy felices, agradecidos y nos sentimos muy afortunados por todo lo vivido, nos llevamos los mejores recuerdos de la ciudad y el club que nos recibió durante cuatro años.



Siempre los llevaré en mi corazón y los estaré alentando desde cualquier lugar del mundo. Un abrazo grande a todos los citizens.



Mis mejores deseos por siempre.



Claudio Bravo



El internacional suramericano, que tiene muy avanzadas sus negociaciones con el Betis, está ya libre para cerrar su contrato y convertirse en el primer refuerzo de Antonio Cordón y de Manuel Pellegrini.





Gracias por todo @ManCity un gran placer ?? pic.twitter.com/XIOlpWxpZj — Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) August 19, 2020