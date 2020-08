Juanmi: "Queremos disfrutar de un gran año; el equipo lo merece"

"Nos reencontramos después de mucho tiempo. Cuando él llegó, yo estaba en mis inicios en el Málaga. El trabajo que Pellegrini hizo allí a la vista está los éxitos que consiguió... Es un grandísimo entrenador, con una enorme trayectoria. Ojalá aquí pueda trabajar y hacer las cosas bien, como él sabe, y que hagamos un gran año con él", aseguraba este jueves Juanmi en los medios oficiales del club, donde analizó seguidamente la personalidad del preparador chileno, nuevo capitán de la nave bética.

"Sabe inculcar las cosas a los futbolistas. Es un entrenador cercano aunque aparentemente parece serio, pero después incluso bromea con nosotros. Esa cercanía con el jugador también es importante. Quiere un equipo atractivo en el campo que siempre busque la victoria y que marque el máximo número de goles posibles", añadía el atacante, que afronta una pretemporada casi como un recién llegado, porque su primer año en el Betis, marcado por las lesiones, ha quedado prácticamente para olvidar.

No está siendo, de todas formas, un 'stage' especialmente tranquilo, pues al positivo de Loren Morón, que se quedó en Sevilla haciendo cuarentena, se han unido los de otros dos integrantes de la expedición, lo que motivó que se reformulara el trabajo en Marbella: "Cuando estás medio confinado de nuevo y no puedes trabajar con los compañeros es algo atípico, pero tenemos que adaptarnos a eso, que es lo que toca. Ahora disfrutamos de volver a entrenarnos con el grupo, porque queremos trabajar bien para hacer un gran año para quitarnos la espina de la temporada pasada, cuando no supimos dar la vuelta a algunas situaciones; no fuimos regulares como equipo. El nuevo míster y el cuerpo técnico intentan corregir los errores. Queremos disfrutar de un gran año, porque creo que el equipo se lo merece".

Juanmi terminó hablando de su mala experiencia personal, otra espina que desea quitarse de encima cuanto antes: "Pasé de no haberme lesionado nunca a estar nueve meses lesionado. Es algo frustrante, pero eso lo tengo ya olvidado. Vengo con muchas ganas, ilusionado por ganarme un puesto en el equipo, por competir al cien por cien y ayudar al grupo. Quiero dar al club lo que creo que puedo darle. Tengo ese don del gol, soy oportunista, trabajador y rápido. Reuniendo todas esas cualidades, puedo ayudar al equipo".