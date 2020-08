Las imágenes del amistoso Real Betis-Cádiz

El Real Betis se impuso en el primer amistoso de esta accidentada pretemporada, un encuentro que sirvió como colofón a un 'stage' en Marbella marcado por el positivo en coronavirus de Loren Morón, que no pudo viajar con sus compañeros a su tierra, así como el de otros dos compañeros, cuyos nombres no han trascendido, aunque este sábado se ausentaron del grupo William Carvalho y Fekir, que no arrastran lesiones o contingencias que se sepan.

La expedición verdiblanca pernoctó en sus domicilios, viajando de vuelta a la capital hispalense tras el choque frente al Cádiz, y tendrá el domingo de descanso, para reiniciar el lunes los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol a la espera de que se programen nuevos 'bolos' y/o una segunda concentración, si bien la crisis del coronavirus desaconseja desplazamientos fuera del país.