Real Betis-Cádiz (0-0): Canales prueba los reflejos de David Gil

El Real Betis cierra su accidentado 'stage' de pretemporada en Marbella con un amistoso a partir de las 19:30 horas ante el Cádiz C.F., también trabajando en tierras costasoleñas para preparar la nueva temporada, en la que reestrenará la Primera división. Será el estreno de la 'era Pellegrini', con las bajas de Loren Morón, en Sevilla ultimando la cuarentena por su positivo en coronavirus, así como de William Carvalho y Fekir, fuera del grupo desde hace días por causas no especificadas por la entidad verdiblanca.

De inicio, se pudo ver que una de las consignas del nuevo entrenador tiene que ver con la presión alta y la agresividad en el achique, iniciando el equipo verdiblanco con mucho toque de los centrales, pero tratando de ser verticales y romper líneas pronto. Con todo, fue Pombo el primero que probó suerte con un disparo que se fue desviado. Guido ejercía de maestro de ceremonias, manejando el juego con holgura y apoyándose mucho en Canales, mientras que los amarillos apretaban para que no se les escapara el control.

Tuvieron que pasar veinte minutos para que el Betis agarrara con mayor claridad el mando en plaza, sin la fluidez necesaria arriba, pero ya con acercamientos más notorios. Álex Moreno disparó muy alto, al tiempo que una mala salida de David Gil por poco habilita a Emerson para el centro al corazón del área con peligro. A renglón seguido, Sanabria no pudo cazar un servicio desde la izquierda de Tello. A la media hora, una acción personal de Joaquín no encontró premio, pues su pase desde la línea de fondo no pudo aprovecharlo el extremo catalán.

Justo tras la pausa de hidratación, una colada de Emerson permitió a Canales revolverse y mandar un zurdazo raso que pudo abortar David Gil. En la contra siguiente, Sidnei llegó tarde al cruce y permitió el servicio al corazón del área, donde Mandi se adelantó a Negredo a la postre, pidiendo el ex sevillista penalti por mano del franco-argelino que Domínguez Cervantes no señaló.



FICHA TÉCNICA.-

Real Betis: Joel; Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado; Tello, Canales, Joaquín; y Sanabria

Cádiz C.F.: David Gil; Akapo, Marcos Mauro, Rhyner, Matos; Sergio González, Bodiger, José Mari; Salvi, Pombo y Negredo

Árbitro: Domínguez Cervantes (malagueño)

Goles:

Incidencias: Partido amistoso disputado a puerta cerrada en el Marbella Football Center.