Pellegrini, sobre la final del Sevilla, Claudio Bravo, la lesión de Camarasa...

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha hecho el primer balance después de dos semanas de pretemporada y tras el primer partido amistoso del pasado sábado ante el Cádiz que acabó con triunfo verdiblanco. "Han sido dos semanas muy útiles de trabajo para conocer a los jugadores cara a cara. La prueba del sábado fue muy positiva, en la primera semana no tuvimos mucho tiempo porque eran los entrenamientos individuales, pero han tenido una buena respuesta. Siempre es importante ganar y no conceder goles. Me quedé conforme con la entrega de los jugadores durante el partido", dijo el chileno en rueda de prensa.

En cuanto a la confección de la plantilla, el míster verdiblanco ha reconocido que tendrá menos tiempo para hacerlo pues es una pretemporada diferente. "Estamos viendo cuáles son los puestos a reforzar. Poco a poco iremos definiendo el plantel. Vamos a tener solamente cuatro amistosos, es algo atípico, me hubiera gustado tener siete partidos pero no es posible y hay que estructurar el plantel con lo que tenemos y ahí tomaremos las decisiones", ha confesado.

Sobre la grave lesión de Camarasa, que ha sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, Pellegrini ha dicho: "Será una lesión larga, iba a ser un jugador útil para nosotros pero no vamos a poder contar con él en este inicio de temporada".

También se ha referido Pellegrini a Loren, Carvalho y Fekir, que no se están entrenando con el grupo. "Ojalá estén lo antes posible. No depede solamente de nosotros, esperamos que esta semana estén los tres pero no sabemos exactamente el día que se podrán reincoporrar".

Ficharán para la portería, ¿será Claudio Bravo?: "No voy a hablar de nombres pero es una posición que necesitamos reforzar, hablé ya con Antonio (Cordón). Joel es un portero de garantías pero necesitamos otro, Dani necesita más tiempo y será de ayuda en el futuro, ahora estamos buscando la mejor alternativa".

La sexta Europa League del Sevilla pone más presión al proyecto del Betis: "No vi la final del Sevilla, estábamos de cena con el plantel, luego supimos el resultado. No creo que el éxito o el fracaso del otro equipo pueda ser el éxito o el fracaso nuestro. Nosotros tenemos que ser un equipo competitivo, estamos más preocupados por lo nuestro".