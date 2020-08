Demichelis explica los motivos de su 'no' al Betis.

El desembarco de Manuel Pellegrini en el Betis ha traído consigo una remodelación prácticamente total del cuerpo técnico, donde sólo continúa con respecto al tramo final de la pasada campaña Toni Doblas como entrenador de porteros, tras la sorprendente salida de Marcos Ávarez.

Así, el técnico chileno ha llegado de la mano de varios colaboradores habituales: Rubén Cousillas como entrenador adjunto, José Cabello como jefe del área física y Félix Fernández Cao como preparador físico adjunto. Pero, además, había solicitado la figura de otro técnico ayudante, para lo cual reclamó a Martín Demichelis, al que dirigió en el Málaga, aunque finalmente el elegido por la entidad ha sido el ex jugador bético Fernando Fernández Escribano, que también jugó a las órdenes de Pellegrini en el conjunto costasoleño.

Ahora, Demichelis ha desvelado por qué no aceptó la propuesta verdiblanca, optando por continuar como entrenador del equipo sub 19 del Bayern Múnich. "Tuve la chance de irme al Betis con Pellegrini y no se dio. Ellos (el Bayern) están contentos y me dijeron que no tenía por qué apurarme", señaló el argentino en Radio Continental.

"El Bayern tiene una estructura muy grande, pero antes que nada es una familia. Sé el lugar en el que estoy y a lo que me tengo que dedicar. No me exigen resultados, sí muchísima formación. Esta temporada debutaron en el Bayern tres futbolistas que yo tuve en mi categoría", añadió el que fuera defensa de Málaga, Atlético de Madrid o Espanyol, que colgó las botas en 2017.