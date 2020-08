Va de medios: uno que llega al Betis y otro que podría volver a casa

No ascendió, finalmente, el Almería a Primera división, eliminado en las semifinales del 'play off' por un Girona que, a la postre, dejaría escapar en casa un 0-0 que le devolvía a la elite ante el Elche, vencedor en las postrimerías merced a un testarazo de Pere Milla. El salto de los del Poniente habría reportado 5,5 millones de euros a las arcas del Betis, correspondientes a las obligaciones de compra recogidas en los contratos de cesión de Kaptoum (3,5) y Francis (2), que vuelven en unos días a la disciplina heliopolitana, donde no tienen sitio. En el lateral derecho, el de Coín deberá buscar una salida, pues sigue (de momento) Emerson y acaba de aterrizar Montoya, mientras que Guido Rodríguez, Guardado y Edgar están por delante del camerunés.

Desde Barcelona apuntan una salida para el mediocentro, que, según el diario 'La Grada', interesaría al Espanyol para su nuevo proyecto en Segunda, centrado inevitablemente en una 'operación retorno' a las órdenes de Vicente Moreno. En la planta noble del Benito Villamarín aceptarían un nuevo préstamo de Kaptoum, con contrato hasta 2022, si se puede añadir, como en el caso almeriense, una opción de compra que mute en obligación en caso de ascenso. El ex culé volvería, así, a la ciudad en la que se formó futbolísticamente, después de llegar hace 12 años con la Academia de Samuel Eto'o y recorrer toda la cantera azulgrana.

Y, si Kaptoum (24) apunta a una salida, otro centrocampista se ha convertido esta semana en nuevo futbolista verdiblanco. Se trata de Óscar Doménech (18), prometedor interior procedente del Valencia, con cuyo equipo alevín se proclamó en 2014 campeón y MVP del Torneo de Arona. Evolucionó de '10' a '8', si bien las lesiones, dos de ellas de gravedad (la última, en 2018, como apunta el periodista Pepe Elías). Con mucha calidad para el pase y una tremenda llegada, el valenciano ha firmado hasta 2022 con la esperanza de tener continuidad en el primer equipo juvenil, que jugará en el Grupo IV de División de Honor.