El motivo que decanta a Ceballos por el Betis

Las informaciones que se conocen sobre el futuro de Dani Ceballos podrían llevar a la confusión. En Londres, Arteta asegura que él le prometió volver, desde Madrid anuncian que Zidane lo quiere tener en pretemporada y ver la plantilla con la que se queda antes de decidir qué hacer y tanto en Sevilla como en Barcelona se ha filtrado que el jugador habría pedido jugar en el Real Betis la próxima temporada.

La única realidad es que le quedan tres años de contrato, que tiene un sueldo alto -acorde al Real Madrid- y un objetivo de cara a la próxima temporada: disputar la Eurocopa con la Absoluta además de los Juegos Olímpicos con la 'sub 23'. Y para ello debe jugar y dejarse ver.

Aparte de su cariño por el Betis, que lo sigue demostrando cada vez que puede pese a la distancia, ése sería el gran factor que desnivelaría la balanza a favor del club verdiblanco. Su buen final de temporada, en el que ha sido indiscutible para Mikel Arteta, no le ha servido para estar en la primera convocatoria de Luis Enrique y no quiere quedarse fuera de la próxima gran competición. Ya lo dijo el asturiano cuando publicó la última lista: "Sé que hay ausencias, pero el mensaje es claro. No me entran todos. (...) Esta lista responde al objetivo de la selección que es ir a ganar los próximos partidos. Si la Eurocopa fuera mañana estos serían los 24 seleccionados, pero esta lista es reversible a lo largo de la temporada".

Sólo 8 de los 24 elegidos -un tercio- juegan en el extranjero, pese a que gran parte de nuestros mejores hombres han emigrado. Y cinco están en el Madrid o el Barça. Es decir, que 11 de los 24 llamados juegan en alguno de los otros clubes de LaLiga. Y eso que no iba ni un convocado del Atlético de Madrid, el tercer club en potencial del fútbol español.

En el Madrid ya sabe lo que le espera. Pese a tener mas galones deberá competir con Modric, Kroos, Valverde, Casemiro... y ahí tiene difícil ganarse la titularidad. 56 partidos y 2.821 minutos en dos años dan fe de ello. Y el técnico sigue siendo Zidane. En el Arsenal siempre va a contar con la confianza de Arteta, pero también será uno más entre muchos jugadores de gran nivel, a los que quieren incorporar algunos más para el centro del campo. El interés por Thomas Partey así lo justifica. Sólo en el Betis, pese a que también es la parcela donde tiene más nombres propios, tendría esa continuidad y visibilidad deseada.

Ceballos ya intentó regresar a LaLiga en el pasado mercado invernal, pero las cláusulas firmadas por el Madrid con el Arsenal, por el que cobraría por objetivos a final de temporada, se lo impidieron. Ahora, todo es diferente. Aunque con lo mucho que hay que hablar, posiblemente, éste sea de los fichajes que se cierren sobre la bocina. Y ésa suena el 5 de octubre.