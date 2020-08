Las primeras opciones inglesas tranquilizan al Betis

Con William Carvalho de regreso en los entrenamientos, Manuel Pellegrini ya disponía desde este jueves de la que va a ser una de sus piezas clave en la próxima campaña. El internacional portugués, que en un principio parecía con un pie fuera del Real Betis, ha cambiado su rol y con el técnico chileno vuelve a adquirir el protagonismo que no tuvo la pasada temporada, en parte por culpa de sus lesiones.

El Leicester City, que había estado muy interesado en él en los últimos meses e, incluso, hizo una oferta muy baja que no llegó a los 20 millones de euros, no daba señales de vida y desde el club se planteaban otras opciones de venta para poder costear los refuerzos que se piensan hacer. Todo bien hasta que hace dos días los Foxes vendieron a Chilwell al City por 55 millones de euros y en Heliópolis temían una nueva ofensiva por un jugador al que ahora no quieren soltar.

De momento, desde inglaterra llegan noticias tranquilizadoras. La prioridad para el Leicester ahora mismo no es reforzar su centro del campo sino encontrar un lateral izquierdo para suplir al propio Ben Chilwell. Y sus aspiraciones son altas. Los dos primeros objetivos son Nicolas Tagliafico de Ajax y Robin Gosens de Atalanta. El precio del primero, al que en su día también pretendió el Betis, ronda los 25 kilos, y el del segundo casi los dobla (45). Sólo una tercera opción apuntada hoy por la prensa inglesa, la de Matt Targett (Aston Villa) le dejaría margen en caja para ir a por William Carvalho, pues su precio no debe estar muy por encima de los 10-15 millones de euros.

El Betis tenía la intención de sacar por el internacional luso unos 30 millones, 14 más de lo que le costó hace casi dos años, pues el Sporting de Portugal sigue teniendo en su poder el 25% del pase y, de ser una cifra más baja, la ganancia sería mínima. Con Antonio Cordón tanteando el 'mercado de cedidos' y 'el de coste cero', la venta de William podría elevar el nivel de las aspiraciones verdiblancas, aunque para Pellegrini tal vez el mejor fichaje sea el propio centrocampista portugués.