Las salidas, una prioridad para Cordón

Ingresó por Zou Feddal (no mucho, porque pagarán en tres plazos), llegó Martín Montoya, lo hará Claudio Bravo y posiblemente Víctor Ruiz sin ningún desembolso. No hace falta ser un lince para detectar que el Betis no está para grandes dispendios y que el club verdiblanco está tratando de ajustar cuentas sin hacer movimientos que signifiquen un descuadre económico hasta no saber con qué dinero va a contar para poder acometer los fichajes clave que tiene en mente, algunos de ellos avanzados.

Antes incluso de que llegara Antonio Cordón, la cúpula directiva bética tenía asumida que tendría que hacer una venta de alguno de sus jugadores importantes y deseados para poder acometer los refuerzos que tiene pensados. Willian, al que esperaban traspasar a la Premier por unos 30 millones, era el elegido, pero ese interés no se ha concretado y el portugués, a día de hoy, está más dentro que fuera y Pellegrini lo tiene como una pieza clave en su esquema.

A estas alturas de mercado, cuando está empezando a acelerar de verdad, Mandi y Loren son los únicos nombres con opciones de salir. El primero estuvo en el punto de mira del Liverpool, que estaba dispuesto a ofrecer una cantidad cercana a los diez millones, luego el Niza no llegaría ni a eso; y el segundo ha llegado a tener una oferta dos millones mayor, baja para las pretensiones de un Betis que sólo contemplaría unos 20 millones por su mejor delantero.

Sin opciones de sacar algo por Camarasa, con pocos pretendientes para Sanabria... la cesión de los canteranos que no van a contar o van a tener pocos minutos centra a día de hoy el trabajo.

Mientras, el club verdiblanco va cubriendo los puestos que han quedado vacantes y, a falta de salidas y de que llegue un lateral zurdo, Pellegrini contará con dos jugadores por puesto, como Rubi y Alexis tuvieron la pasada campaña. La baja de Barragán se ha cubierto, la de Feddal está a un paso, la de Pedraza... es la que falta. A la espera de que Juan Miranda, el preferido entre las varias opciones que están tocando, también se concrete. Todo eso a menos de quince días del arranque liguero.

Del resto, todo dependerá de las salidas. Si no, el gasto será mínimo y llegará conforme bajen las pretensiones de unos y otros en el último tramo del mercado de fichajes. En un negocio en el que la desventaja de los clubes españoles es patente al no poder endeudarse ni saltarse el control económico de LaLiga para luego ajustar cuando se cierre el mercado o en ventanas venideras como se hacen en otros países, Cordón tiene muy poco margen. Para fichar, antes, deberán salir. Y ahí queda aún mucho trabajo por hacer.