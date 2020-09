Las alternativas a Víctor Ruiz que ofrecía el mercado

Mientras no haya ingresos no habrá inversiones importantes. Parece un mantra que se repite en el Real Betis este verano y que cada día es más real ante la ausencia de salidas. Claudio Bravo, Martín Montoya y Víctor Ruiz han sido los primeros en llegar 'gratis', pero tal vez no sean los últimos.

Para el puesto de central no sólo se negoció con Víctor Ruiz. Se intentó con Malang Sarr, que acabó en el Chelsea, y según señalaba ayer Diario de Sevilla, Garay, por el que el Betis hizo un intento hace semanas, seguía sobre la mesa y a él se añadió Mikel San José. Todos ellos tenían en común que estaban libres y que su fichaje no costaba nada.

Aunque a estas alturas de mercado ya se habían comprometido algunos de los defensas centrales más importantes, caso de Vertonghen -también ofrecido al Betis- o el propio Malang Sarr, aún quedaban muchos jugadores apetecibles, con más o menos trayectoria y futuro, que estaban y aún están disponibles en el mercado.

Esto es lo que ofrecía el mercado para el puesto de central sin coste alguno.