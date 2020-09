El Betis sigue vivo en la puja por Rui Silva y trabaja en dos escenarios

El Granada sigue aguantando con firmeza las embestidas del Betis y del Villarreal, que en las últimas horas han mantenido una subasta en toda regla por el portero Rui Silva, quien ya ha dejado claro que no va a renovar el contrato con los nazaríes que acaba en 2021 y le sigue emplazando a escuchar ofertas. Sin embargo, nadie se acerca a los 15 millones que piden por el flamante internacional portugués en Los Cármenes y, al menos a día de hoy, prefieren que se vaya gratis el próximo verano a mal vender a una de las revelaciones de la pasada Liga.

Tal vez no sea más que una medida de presión para que el luso acceda a ampliar su vinculación. El caso es que, después de que se filtrase que Rui Silva había rechazado una jugosa oferta de renovación, información confirmada a ESTADIO por fuentes de la negociación, diversas vías apuntan a una oferta a la baja del Betis, mientras que otras deslizan que incluso podría tener un acuerdo con los verdiblancos para llegar a coste cero en la 2021/2022.

A ello reaccionaron desde Villarreal, que este verano está coincidiendo con el Betis en casi todos los pasillos del mercado estival de fichajes y que, como Antonio Cordón, también ha tanteado al Arsenal por el cancerbero argentino Emiliano Martínez. Así, según Ideal, el cuadro castellonés ha subido la puja a siete millones de euros más tres en variables, cantidad mucho más cercana a los 15 de su cláusula y fuera del alcance verdiblanco en estos momentos.

Según ha podido saber este periódico, el meta portugués autorizó al conjunto 'groguet' a presentar la mencionada oferta para intentar hacerse con sus servicios. No obstante, pese a su claro deseo de cambiar de aires, ha asegurado al Granada que su profesionalidad está garantizada y que jugará al máximo hasta el último minuto que esté en la entidad rojiblanca. Y si le toca estar en la grada como 'castigo', pues lo acatará con respeto. No obstante, el Granada no cede y sigue firme en su intención de retener a Rui Silva y el Villarreal le ha transmitido que se retira de la puja.

Rui Silva aguarda noticias desde su primera concentración con la selección absoluta de Portugal, en otro claro reflejo de lo mucho que ha subido su cotización. Valencia, Atlético de Madrid, Benfica y Oporto sonaron como posibles pujadores, pero era el renovado Villarreal de Emery el que se presentaba como el principal escollo en los planes de Antonio Cordón; quien curiosamente reclutó al portero luso para el Granada y que sigue vivo en la puja, según aseguran a ED fuentes de toda solvencia.

La búsqueda de un portero que sustituya a Andrés Fernández, quien ha salido del club para incorporarse a la disciplina del Huesca, centra el trabajo en el Villarreal para encontrar un acompañante a Sergio Asenjo, único guardameta en la actual plantilla una vez Mariano Barbosa abandonó el club a la conclusión de su contrato.