Unidos por la ambición y el convencimiento de hacer "cosas bonitas"

Los tres fichajes del Real Betis, Martín Montoya, Claudio Bravo y Víctor Ruiz, comparten ilusión yel convencimiento de la solidez del proyecto que está construyendo el Betis para la 20/21. En la presentación conjunta, han coincidido en la ambicuión que se respira en Heliópolis y en el deseo de dar un paso al frente. "Desde el día que me fui, mi deseo ha sido volver aquí, lo saben mis familiares. "ude regresar hace dos años pero no se concretó. Ahora estoy aquí muy contento, con muchas ganas. Tenemos un equipo fantástico y un magnífico entrenador y vamos a tratar de hacer cosas bonitas. Tenemos que dar un paso adelante y seguro que todo saldrá bien", así se expresó Martín Montoya, el primero en tomar la palabra y respaldado por su compañero Claudio Bravo, igualmente seguro de que ha acertado con su elección pese a disponer de otras ofertas.

"Ha sido una decisión sencilla de tomar apoyada en las cosas bonitas que hay aquí. He jugado ya en España y pude disfrutar y sufrir al Betis, por el respaldo de la afición y de la ciudad. Cuando uno ve estos puntos a favor y además que hay una buena plantilla y un técnico de pergamino, con las ideas muy claras, te motiva mucho estar aquí. Muchos de nosotros visualizamos otras cosas más allá de lo económico como lo que se puede conseguir en una una institución como ésta. A mí sólo me gusta trabajar para conseguir logros, por eso estoy en el Betis", señaló Bravo, que asegura en encontrarse en muy buen momento: "Me siento más vivo que nunca aquí, nunca he querido estar en una zona de confort y busco seguir siendo competitivo. La decisión fue tan sencilla como dimensionar lo que significa el Betis, su afición. Este club tiene una fuerza que no tienen muchos otros".

Víctor Ruiz, por su parte, ha desvelado que en ningún momento dudó cuando le llegó la propuesta bética. "Cuando me dieron la posibilidad de venir sentí que todo fue muy sencillo, la predisposición fue total y ahora quiero devolver toda esa confianza del club con trabajo y, sobre todo, con resultados, que es lo que importa". Además, ha asegurado que es consciente de que el curso pasado el equipo encajó demasiados goles: "Llevo dos días aquí y alguna cosa hemos hablado pero cuando vayan pasando los entrenamientos y los días iremos profundizando, y asimilando las ideas del entrenador. Es verdad que en la temporada pasada encajamos muchos goles pero es un tema del equipo entero no solo de la línea defensiva. Trsbajaremos para mejorar en esta faceta".