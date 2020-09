Un pequeño alivio en el varapalo con Dani Martín.

Con el fichaje de Claudio Bravo, con una curiosa historia en los albores de su dilatada carrera, el Betis ha buscado dotar a la portería de mayor competitividad, después de que la pasada campaña Joel Robles fuese titular indiscutible y el joven Dani Martín apenas gozara de oportunidades.

Son muchas las esperanzas puestas en el joven cancerbero asturiano, de 22 años, pero tanto Pellegrini como Antonio Cordón estaban de acuerdo en que lo mejor era buscar la cesión donde contase con los minutos que no iba a tener de verdiblanco.

En este sentido, ESTADIO ya informó de que había negociaciones abiertas con el Almería, después de que también fuese vinculado con la Ponferradina, entre otros. Pero no ha tenido suerte el ex meta del Sporting de Gijón, que esta semana se lesionaba en un entrenamiento con la selección española sub 21, sufriendo un fuerte esguince en su tobillo izquierdo, de grado 3, que le ha obligado a pasar por el quirófano, lo que anula el plan del Betis de buscarle un préstamo, pues estará de baja entre dos y tres meses.

Sin duda, un duro varapalo tanto para Dani Martín como para el club, aunque, al menos, en Heliópolis se ahorrarán parte de su ficha en este periodo de inactividad gracias a los seguros de la Real Federación Española de Fútbol, según informa Mundo Deportivo.

Si se confirma que el meta estará de baja más de 45 días, como así parece, el Betis será indemnizado por la Federación, pagando su salario a partir de ese plazo la compañía aseguradora contratada por el ente federativo para estos casos. No es tampoco gran alivio, pero cualquier ahorro es bienvenido en el club verdiblanco en estos momentos de estrecheces económicas, reconocidas por el propio Manuel Pellegrini.