Joaquín, Sidnei y Sanabria afrontan con sobrecargas la semana del debut liguero

El extremo Joaquín Sánchez, el central brasileño Sidnei y el delantero paraguayo Tonny Sanabria entrarán en la semana del inicio de LaLiga 2020-21 con unas sobrecargas musculares que ya aconsejaron que no jugaran el sábado en Marbellael amistoso que el Betis ganó al Granada (3-2).



El equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini iniciará LaLiga el lunes 14 de septiembre en el campo del Alavés, por lo que el cuerpo médico bético deberá estar pendiente de la evolución de estos jugadores en la semana que entra, en la que la plantilla está citada para la vuelta al trabajo el próximo martes después de concluir el sábado la segunda concentración en Marbella y tener descanso este domingo y el lunes.



Además de los dos lesionados de larga duración, el portero Dani Martín y el centrocampista Víctor Camarasa, el Betis contará en Vitoria con la ausencia del delantero Loren Morón, su máximo goleador del curso pasado y apartado del grupo desde hace un mes a causa de su positivo por la covid-19.



El delantero marbellí, que no ha desarrollado síntomas de la enfermedad, no termina de dar un negativo concluyente en los test a los que se ha sometido y todavía no se ha incorporado al trabajo con el resto de sus compañeros.