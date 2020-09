Pedrosa: otra alternativa para el lateral izquierdo del Betis

Antonio Cordón ha empezado la 'casa' por los cimientos, como debe ser, pues el gran déficit del Betis el curso pasado fue su fragilidad defensiva, con 60 goles encajados como prueba irrefutable. De esta forma, el extremeño ha utilizado sus escasos recursos para fortalecer la zona de cobertura, haciéndose con los servicios del meta Bravo, el lateral derecho Montoya y el central Víctor Ruiz. No está terminado su trabajo ahí, pues Manuel Pellegrini no haría ascos a otro central experimentado y contundente, sobre todo si Mandi es vendido finalmente, al tiempo que hace falta un lateral izquierdo que compita con Álex Moreno.

Esta siendo esta última una labor complicada, pues la opción de repescar a Pedraza, por el que se presentó al Villarreal una oferta a la baja que distaba mucho de la opción de compra no ejecutada por el cordobés (10 millones de euros y otros cuatro en variables), se ha caído ante la grave lesión de Alberto Moreno y el buen rendimiento del retornado carrilero en pretemporada, que habría convencido a Emery. Por otra parte, el Barcelona pretende vender y no volver a ceder a Miranda, circunstancia que dificulta su aterrizaje en Heliópolis, razón por la que los verdiblancos han ampliado sus miras en pos de un jugador de nivel para esa demarcación.

El sondeo a Aarón Martín, por ahora, no ha obtenido resultados satisfactorios, pues el Mainz 05 tiene unas expectativas económicas mayores, aunque ha aparecido en el horizonte una nueva alternativa, con muchos puntos en común con aquél: criado en el Espanyol, internacional sub 21, menor de 23 años... Se trata de Adrià Pedrosa, a quien los 'pericos' han puesto el cartel de transferible, después de que, tras debutar en la elite hace dos temporadas de la mano de Rubi, no obtuviera similar confianza con David Gallego, Abelardo ni Rufete, lesiones musculares aparte.

Según 'Marca', el Betis estaría entre los pretendientes del menudo lateral zurdo barcelonés, al igual que Villarreal, Osasuna y Newcastle. El Espanyol pretende un traspaso o, en su defecto, un préstamo con obligación de compra, aunque no vería mal que entraran futbolistas en la operación que les resultaran interesantes, como los amarillos Pedraza, Manu Morlanes o Fernando Niño. En este apartado, los heliopolitanos tienen a Kaptoum, muy del gusto de Vicente Moreno, para negociar.