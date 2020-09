"El Nápoles puede ser un buen destino para Bartra".

Tras la venta de Zou Feddal al Sporting de Portugal y la llegada a coste cero de Víctor Ruiz, por el que el Besiktas reclama una compensación de dos millones de euros, Pellegrini tiene a cuatro centrales en nómina merced a la continuidad en las filas verdiblancas de Mandi, Sidnei y Bartra. Sin embargo, en el Betis no se descarta la posibilidad de incorporar a un nuevo central ante la posibilidad de algún traspaso en esa demarcación que ayude a rematar la planificación de Antonio Cordón.

Para ello, todas las miradas apuntaban al argelino Mandi, con sólo un año más de contrato. El Liverpool, el Niza o la Roma, el último en salir a palestra, se han interesado por el zaguero bético. Pero en las últimas horas, desde Italia se apunta la posibilidad de que sea finalmente Marc Bartra el zaguero por el que el Betis pueda hacer caja en este mercado.

Con tres años más de contrato con la entidad verdiblanca y una elevada cláusula de 60 millones de euros, el ex del Barça ha sido relacionado con el Nápoles como posible relevo de Koulibaly, en la órbita del Manchester City. Pero quien ha sugerido el nombre de Bartra ha sido un colaborador de su agente, Vicente Fores, quien admite que no ha habido movimientos al respecto, pero tampoco los descarta, al tiempo que sí desvela que sí hubo algún acercamiento tiempo atrás.

"Es un jugador que puede aportar experiencia. Es cierto que el Nápoles puede ser una buena plaza para él", ha asegurado el intermediario Nunzio Marchione en 'Calciomercato', donde ahondó en la posibilidad de que el club de San Paolo se lance a por Bartra: "Cristiano Giuntoli (director deportivo del club partenopeo) ha hablado de este asunto en el pasado con Vicente Fores, el agente con el que trabajo. En las últimas semanas no creo que hayamos hablado con el Nápoles, pero puede ser una opción en el caso de que Koulibaly se vaya, aunque no creo que al final haya un equipo dispuesto a invertir esas cifras (De Laurentiis pide 70 millones por el francés)".