Sanabria adelanta por la derecha a Loren en el Betis

Sólo ha podido actuar en uno de los tres partidos amistosos disputados por el Betis en esta atípica pretemporada. De hecho, fue el delantero titular con el que arrancó la 'era Pellegrini', recién llegado de su cesión al Genoa y con Borja Iglesias en teoría por delante. La baja de Loren por su positivo en los test PCR antes de comenzar el primer 'stage' en Marbella le brindó una oportunidad, aunque luego una sobrecarga le mantuvo fuera del equipo, situación que se mantiene hasta la fecha. Una dolencia menor que no impide que Tonny Sanabria haya adelantado al costasoleño, a William y a Mandi por la derecha en la 'operación salida'.

Y es que las posibilidades de ingresos que manejaba Antonio Cordón a su llegada se han ido diluyendo por diferentes razones. De un lado, el Leicester no llegó a los 22-25 millones de euros que demandaban los verdiblancos para sentarse a tratar un traspaso del mediocentro luso-angoleño, quien, por otra parte, gusta mucho al técnico chileno para su proyecto en Heliópolis. Pese a contar con un acuerdo con Carvalho, la opción azulina se diluyó, al tiempo que Wolves y Mónaco pidieron tiempo para meditar la operación.

Por Mandi, la cercana finalización de su contrato (2021) invita a los interesados a tirar por lo bajo. El central no ha renovado ni tiene pinta de que vaya a aceptar lo que le plantean desde la planta noble del Benito Villamarín, por lo que, a no ser que aparezca un club que llegue a los diez kilos, todo apunta a que agotará su vinculación, presumiblemente como titular, como se ha podido apreciar en los amistosos. Un equipo francés que no es el Niza puso sobre la mesa cuatro kilos, propuesta desestimada. Poco más.

Loren tenía alternativas en la Premier, en el Calcio y en la Bundesliga, la mayoría de las cuales se esfumó con la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus. Todavía hay quien quiere contar con sus servicios, si bien difícilmente se acercarán a los 12-15 kilos que esperaba recaudar el Betis. Encima, su parón obligado por el positivo, que se ha dilatado casi un mes, no ayudó ni mucho menos, como la grave lesión de un Camarasa que también apuntaba a ser un activo para recaudar este verano.

En ese contexto, emerge la figura de Sanabria, cuya cesión de 18 meses en el Genoa fue como un tobogán, con altos y bajos muy acusados, aunque su recta final allí, con doblete incluido en el partido que selló la permanencia del equipo 'rossoblú' en la Serie A, ha llamado poderosamente la atención de éste y de varios clubes italianos, dispuestos a llegar no a los 18 millones en que se cifraba la opción de compra recogida en el contrato de préstamo, pero sí a un montante interesante. El Betis lo soltaría, oficialmente, por 15-16, aunque, extraoficialmente, todo lo que supere la decena de millones será estudiado seriamente, pues el paraguayo se ha erigido en la gran esperanza verdiblanca para ingresar el dinero suficiente para acometer los últimos retoques de la plantilla para la 20/21.