Abdoul Bandaogo podría ser el pivote elegido por el Betis

Antonio Cordón admitía en su entrevista este martes con los medios oficiales del club que el Betis, tras las incorporaciones de Bravo, Montoya y Víctor Ruiz, necesitaba un refuerzo más para estar equilibrado de cara a la temporada que arranca este viernes -la jueza de Competición ha aplazado hasta mañana jueves su decisión sobre la pertinencia del fútbol fuera del fin de semana, día este último que acogerá las dos primeras jornadas de los verdiblancos-, en alusión seguramente a un lateral izquierdo que compita con Álex Moreno, si bien confía ahí en la polivalencia del primer fichaje anunciado.

También ha mirado el alto ejecutivo extremeño en el mercado pivotes defensivos que den resuello a Guido Rodríguez, pues no considera como tal a Guardado y no acaba de decidirse por promocionar a Paul, amén de centrales, extremos y delanteros, siempre y cuando vayan saliendo Mandi, Tello y/o Loren. Hasta que no haya ventas que dejen ingresos en las arcas para poder reinvertirlos y liberen masa salarial, será difícil apostar por nombres reseñables, aunque sí hay cierto margen para futbolistas de un coste menor.

En este último apartado estaría Abdoul Bandaogo, mediocentro de cierre nacido hace 22 años en Burkina Faso e internacional por aquel país en categoría sub 23, que no ocuparía plaza extracomunitaria por mor del Tratado de Cotonú. De 1,87 y una gran corpulencia, sus prestaciones habrían llamado la atención de los técnicos béticos, según avanza 'Europa Sur', hasta el punto de que ya existirían negociaciones avanzadas con la Balompédica Linense. Aunque pudiera entenderse que se trata de un refuerzo para el filial, recién ascendido a Segunda B, la misma fuente habla de que sería para el primer equipo.