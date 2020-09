Bravo y la influencia de Pellegrini en su fichaje por el Betis.

Claudio Bravo ha llegado a Sevilla dispuesto a hacerse con la titularidad y a aportar al Betis su dosis de veteranía y experiencia. El guardameta chileno no esconde que la presencia de Pellegrini ha sido importante para su fichaje, pues le conoce muy bien. "Lógicamente influyó que estuviera aquí aunque la realidad es que nunca le había tenido como técnico", ha reconocido en declaraciones a Onda Cero.

El ex del Barcelona ha admitido que cambiar Mánchester por Sevilla es un plus: "Me siento muy feliz aquí en Sevilla ya instalado después de cuatro añitos disfrutando de la lluvia y el frío en Inglaterra".

El nuevo portero heliopolitano también ha destacado su experiencia en el City y con un técnico como Pep Guardiola. "Me apetecía abrir nuevos horizontes y suponía también un reto idiomático para mi familia. ¿Guardiola? Tengo la posibilidad de tener una relación muy abierta con él y más que nada hablamos de otras cosas; trabajar con él me ha enseñado mucho", ha explicado.

Por último, Bravo recordó la eliminación de la Champions a manos del Olympique de Lyon: "Nos quedamos con un sabor de boca muy amargo y no pasaba por nuestra cabeza caer eliminados por el Olympique de Lyon, al final la realidad es que nos quedamos fuera".