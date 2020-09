Camarasa, resignado: "Sentía que éste era mi momento en el Betis"

La mala suerte se ha cebado con Víctor Camarasa, quien después de tres cesiones en el Cardiff City, el Crystal Palace y el Alavés regresaba convencido de "haber alcanzado la madurez" que le faltó para convencer a Quique Setién y ganarse un sitio en los planes de Manuel Pellegrini. Sus primeras sensaciones en pretemporada fueron buenas y lo parado que está el mercado le daban muchas opciones de quedarse. "Sentía que éste era mi momento en el Betis", ha señalado con resignación el centrocampista valenciano, que no podrá ser ese 'fichaje estival' y se centra ya en convertirse en un 'refuerzo invernal' de los verdiblancos.

Camarasa ha manifestado cómo se encuentra, después de tener que pasar por el quirófano para corregir una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. "Bien, bien, voy tirando, ya ha pasado lo peor, la operación y los primeros días, que son los más dolorosos y más extraños. Poco a poco voy mejor, con ganas de estar en Sevilla pronto y que empiece la rehabilitación. El lunes ya estoy allí para empezar a trabajar", ha explicado en los micrófonos de Radio MARCA Sevilla.

El de Meliana ha relatado cómo se produjo la grave lesión: "Estábamos entrenando, un partidillo casi al final del entrenamiento, estaba protegiendo el balón después de un saque de banda, y como al girarme, no lo recuerdo bien, estaba mirando al balón y vi la rodilla meterse de dentro hacia fuera, pegar como un latigazo, pensaba que me habría atropellado alguien por fuera y no me dio nadie. Oí un ruido, el 'crack' de la rodilla. Nunca he tenido una lesión grave, pero lo primero que se te viene a la cabeza en el momento al ser en la rodilla es el cruzado. Me dolía bastante, tenía esa sensación".

Los médicos, al menos, le han dado un buen diagnóstico dentro de la gravedad de la dolencia, y el Camarasa se mantiene optimista. "Me dijeron que tenía el cruzado roto, pero tampoco se veía exactamente en la resonancia porque tenía mucho líquido todavía. Luego ha habido algo más, pero no rotura ni nada, de la hostia que te das ahí, el menisco han tenido que coserlo un poquito, pero en general ha salido todo bien y ahora a pensar en recuperarse", manifestó, sin ponerse plazos de regreso, pero mirando a la segunda vuelta.

"No me he puesto a mirar el calendario y he dicho en qué fecha tengo que estar. Tal vez en enero pueda estar entrenando con el equipo, no con el alta, pero sí haciendo cosas, entrar en la dinámica es importante. El alta supongo que estas lesiones al ser tan largas va paso a paso y dependerá de cada cuerpo, de cada rodilla. No quiero meterme presión en la cabeza, no hace falta. Lo importante es recuperarse bien, tengo tiempo y seguro que tengo unos meses para que si pueden contar conmigo, disfrutar otra vez", relata, sin esconder su frustración por lo inoportuno del momento.

"Lo dije antes de empezar la pretemporada, que tenía muchas ganas, que había madurado y que sentía podía ser mi momento, que con el estilo de juego y lo que el míster buscaba podía serle útil al Betis. Sí que te vas dando cuenta, pensaba que iba a ser una temporada bonita y que tendría mis oportunidades, por supuesto. Se han podido truncar estos primeros meses, pero seguro que vuelvo a estar bien y ojalá puedan contar conmigo".

En este sentido, Camarasa reveló que tiene ganas de resarcirse de su primera temporada en el Betis, en la que cree que le faltó madurez. "No empecé con buen pie, no estaba bien. Soy un tío implicado y trabajador, pero a veces no salen las cosas. No me salían y por más vueltas que le daba a la cabeza seguían sin salirme. Creo que esa primera temporada me marcó demasiado y siempre tenía esa espinita clavada de decir 'no soy yo, no he podido demostrar lo que puedo dar'. Luego tuve las salidas al extranjero, estos seis últimos meses en el Alavés y me encontré bien. Esa experiencia de salir fuera, de estar en otro equipo o de no jugar, como en el Crystal Palace, te hace madurar. Sentía que era el momento", insistió.

La importancia de empezar con buen pie



Camarasa entiende y comparte la poca paciencia que se respira en el Betis, un club que a su juicio está obligado a tener una alta exigencia. "Tanto por plantilla como por club, es un equipo que tiene que estar arriba. No me gusta decir los objetivos ni marcarlos porque es así, es partido a partido, no creo que sea bueno decir que tenemos que acabar los cuartos o los quintos. Es tener tu trabajo día a día, afrontar cada partido como si fuera el último e ir sumando puntos, estar más cerca de donde queremos estar. Somos un equipo que tenemos que estar ahí arriba obviamente", analizó, sin mencionar la palabra Europa.

"Arrancar bien es muy importante. Es entendible que la gente esté impaciente, que te pida más porque vienes de un año jodido y empezar bien es clave. Es clave siempre, pero este año, más. De eso se trata, también de tener paciencia. La base de la plantilla es la misma, pero hay gente nueva también, remando todos en la misma dirección. Es un club que cuenta con todo para estar ahí arriba y se puede conseguir".

El estreno será, precisamente, ante el Alavés, donde ha estado en dos etapas. "Es totalmente una incógnita, no hay partidos, es todo muy raro, se sigue sin público... Yo he estado allí y sin estar allí se sabe que el Alavés en casa siempre ha sido muy fuerte, sobre todo por la afición y eso ahora no lo tiene. Siendo el Betis como equipo se le puede hacer un gran partido y obviamente tendríamos que ganar. Pero el Alavés es un equipo fuerte, que defiende bien, es rígido, difícil de hacerle daño y tiene buenos jugadores también", consideró, sin atreverse a hacer un pronóstico del encuentro.