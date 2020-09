Sanabria, la petición del Besiktas al Betis para que el 'caso Víctor Ruiz' no llegue a juicio

Tonny Sanabria. Ésa ha sido la atrevida petición del Besiktas al Betis si quiere evitar que el 'caso Víctor Ruiz' acabe en los tribunales. Cabe recordar que el club turco reclama dos millones de euros a los heliopolitanos después de que el central catalán rompiese unilateralmente el año que le quedaba de contrato para negociar un fichaje al que los estambulitas se oponían tajantemente; de ahí que se nieguen a tramitar su ficha federativa y que lo hayan puesto todo en manos de la FIFA.

Ahora, según publica el diario FotoMaç, el Besiktas estaría dispuesto a enterrar el hacha de guerra si el Betis acepta prestar con opción de compra o vender a la baja al delantero paraguayo y así se lo habría hecho llegar, en una propuesta que el propio diario otomano considera "sorprendente", después de que las 'Águilas Negras' hayan tanteado sin éxito a goleadores como Diego Costa, Aboubakar, Kalinic, Ze Luis o Papiss Cissé.

La cesión de 18 meses en el Genoa fue muy irregular, pero la recta final de Sanabria, con doblete incluido en el partido que selló la permanencia del equipo 'rossoblú' en la Serie A, ha llamado poderosamente la atención de éste y de varios clubes italianos, dispuestos a llegar no a los 18 millones en que se cifraba la opción de compra recogida en el contrato de préstamo, pero sí a un montante interesante.

rebajar de forma considerable dicha cantidad. Y para ello, su director deportivo, Daniele Faggiano, reconoció hace unos días a Il Secolo XIX que El club genovés ya pagó 4 millones de euros por su cesión de una temporada y media, pero descartó ejercer la opción de compra pactada en otros 14 kilos. Su intención, lógicamente, es. Y para ello, su director deportivo,, reconoció hace unos días a Il Secolo XIX que ya están en conversaciones, mostrándose optimista al respecto

"¿Si puede volver Sanabria? Estamos trabajando en eso, espero hacerlo. En enero lo quería el Parma, pero me dijo que en Italia solo jugaría para el Genoa. Me impresionó mucho, porque el Genoa iba último y jugaba poco, tenía la oportunidad de ir a un equipo que estaba mejor en la clasificación, pero no hubo nada que hacer, está demasiado atado al Genoa. Luego, demostró su valía, puede sernos útil"

El Betis lo soltaría, oficialmente,; aunque, extraoficialmente,seriamente, pues el paraguayo se ha erigido en la gran esperanza verdiblanca para ingresar el dinero suficiente para acometer los últimos retoques de la plantilla para la 20/21, por delante incluso de Loren Morón