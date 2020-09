Emerson, otra vez en la rampa de salida

Hacía más de un mes que todo estaba tranquilo en torno a Emerson y nada hacía pensar que el Barça volviera a poner su nombre encima de la mesa en una operación. Ya lo intentó con la Juventus en el fichaje de Pjanic, con el Inter antes de que fichara a Achraf cuando hizo su primer intento por Lautaro Martínez y al Milan, el único club que ha ido en serio a por él, le pidió 30 millones, un precio al que los lombardos no estaban dispuestos a llegar y que intentaron rebajar hasta los 20 kilos.

Habida cuenta de que por esa cantidad no le interesaba, pues el Barça, con todo lo que debería pagarle al Real Betis (6 kilos por la copropiedad, otros 3 de formación más una 'multa' de casi 3 millones) apenas se iban a llevar nada y el gran beneficiado de la operación iba a ser el club verdiblanco. Sin embargo, la necesidad aprieta, en Can Barça no logran colocar a ninguno de sus jugadores y los que lo han hecho o lo van a hacer, caso de Rakitic, Suárez o Vidal, están traspasándolos a precio simbólico y para liberar masa salarial.

Y no tienen 'cash' para afrontar las contrataciones que tienen en mente. Por ello, han vuelto a mirar a Heliópolis. Al menos así lo asegura el Mundo Deportivo, quien señala que han ofrecido a Emerson al Lyon para intentar abaratar el fichaje de Memphis Depay, una de las peticiones de Ronald Koeman.

Incluso van más alla y aseguran que hoy mismo podrían producirse contactos con el entorno del jugador y con el Lyon para saber si aceptarían incluir al brasileño.

El Betis, en principio, no tiene ninguna intención de venderlo, pero en este caso depende de otros y como ha repetido Antonio Cordón en numerosas ocasiones a lo largo de las últimas semanas, en la situación actual hay que escuchar cualquier buena oferta. Y la de Emerson, con un año de contrato por delante, podría ser la mejor venta que se produzca este año y con la que se podría sufragar los puestos que aún quedan por cubrir, incluido otro lateral derecho que debería llegar para suplir al propio jugador brasileño.