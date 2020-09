Pellegrini, crítico con LaLiga, esperanzado con el Betis y con ganas de empezar

Muy crítico con LaLiga por el cambio de horario tres días antes del partido y confiado en empezar el campeonato con buen pie y en que sus jugadores comiencen desde el primer partido a mostrar todo lo que han asimilado estas semanas, así llega Manuel Pellegrini a su regreso al campeonato español, una Liga de la que se despidió por la puerta grande en el Málaga, en la que siempre logró éxitos y en la que espera volver a liderar un proyecto ganador.

Los jugadores lesionados y su primera convocatoria

Tenemos 27 jugadores y vamos a inscribir los 25 que se pueden. Sanabria no está disponible por un problema en el sóleo, a Guardado vamos a analizarlo también porque finalizó ouna molestia pequeña... A excepción de Juanmi, que está suspendido, los demás están en perfectas condiciones. Mañana vamos a determinar cuántos jugadores del filial pueden ir y si Loren va a estar en condiciones. Aunque el límite es 23 van ir la cantidad de jugadores que creemos indispensables.

Cómo llega el equipo

Llegamos bien, dentro de lo que pudimos hacer en una pretemporada atípica con sólo tres partidos amitosos. Éstos deben ser útiles y en todos tuvimos un progreso con respecto al anterior. La idea futbolistica la están asimilando. Los puntos van a ser importantes y estamos preparados para afrontar el primer partido de la mejor manera.

Qué ha influido la llegada de Pellegrini

Tenemos buena comunicación en el plantel y la mecánica de juego definida. La capacidad técnica y la calidad de los jugadores es lo que decide los partidos, puedes aportar algo de táctica, pero no cambiar la idea futbolistica. Creo que a través del buen juego se consiguen los mejores resultados. En función del rendimiento de cada uno se hacen buenas campañas.

Los tres partidos reflejan lo que queremos hacer: un equipo que tenga el mayor tiempo el balón en campo contrario, que sea vertical en los últimos metros y que recupere lo más lejos de nuestra portería. Ser protagonista en cada uno de los partidos. Estamos todos expectantes en poder continuar con lo que hicimos en pretemporada. Ojalá en el Betis me vaya igual que en mis nueve años anteriores en España.

Debut en Mendizorroza

En cada uno de los partidos tenemos que ir con la capacidad de ir a ganarlos, las cosas se van dando conforme uno va avanzando. El equipo llega en una buena preparación, con pocos partidos amistosos, pero entero física y anímicamente. Todos los partidos son iguales, de tres puntos, aunque partir ganando le da a uno mayor confianza. Ojalá partamos con un resultado positivo, que es lo que vamos a tener en la mente.

Objetivo de la temporada

Llegamos con la intención y mentalidad de poder ganar al Alavés y no estar pensando en lo que suceda a final de temporada. Hay que tener una mentalidad ganadora en cada uno de los partidos, no tenemos que fijarnos un objetivo a final de temporada porque la realidad es lo que tenemos cada domingo. No hay que colocarse un techo inicial ni bajo ni algo, al final la suma de puntos nos dirá donde podemos llegar, ojalá sea muy lejos.

Cómo parar la sangría defensiva

Hay muchas maneras de hacerlo. Hay que defender sin renunciar a la forma que a mí me gusta jugar. El objetivo del trabajo defensivo es recuperar el balón lo más lejos posible de nuestra portería. Lo importante es que los defesores tengan la capacidad táctica para decidir qué hacer en cada momento. El equipo se ha ido adaptando en pretemporada. Si nos van a hacer dos goles cada tres partidos sería muy importante mantener este promedio. Y si los días que nos hagan dos, nosotros metemos tres vamos a estar igual de felices.

Cambio de horario y de día

Me estrañó que se pudiera realizar un cambio a tres días del partido. Según el día que se juegue, la planificacion semanal es diferente. Es muy malo que una liga tan importante pueda tener esos cambios a tan pocos días de jugar el partido. Siempre he dicho que las dos mejores ligas para mí son la liga inglesa y española. La primera por la organización, por los estadios, los aficionados... y aquí porque es donde mejor se juega al fútbol. Una liga como la española, de esa magnitud, no puede cambiar un partido a tres días de jugarse, debe tener una capacidad de planificación mejor. Ojalá sea algo puntual y haya un calendario estable. Y todos, técnicos, aficionados y jugadores, podamos saber cúando se juega cada partido del año.

Bravo, listo para debutar

No tiene ningún problama para jugar ya. Es un gran profesinal y tuvo unas vacaciones muy cortas. Él se cuida mucho, desde el primer día ha podido entrenar al cine por cien y ya hace trabajo diario de todos los porteros. La edad no será un problema, de su edad hay muchos y va a ser un gran aporte, por su trayectoria y por su mentalidad de club grande.

Regreso a LaLiga

Estoy muy contento de estar de vuelta en España tras 9 años continuados aquí. Además, vengo a una ciudad tan bonita como Sevilla y a un club tan importante como el Betis. Aunque estuve varios años en Inglaterra y China siempre volvía España porque tengo mi segundo hogar en Marbella. Esperemos que sea una Liga con la calidad que están demostrando todos los equipos.

La continuidad de Messi

En esta Liga hay dos equipos especiales, Madrid y Barça, y Messi y Cristiano la hicieron más grande todavía. Los españoles tienen que tener una gran alegría de que Messi esté en esta Liga, nos da valor a todos.