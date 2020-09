Ceballos se lía a empujones con un compañero en el Fulham-Arsenal

No ha empezado de la mejor posible para Ceballos su segunda cesión en el Arsenal, destino por el que se decantó finalmente tras especularse con su posible regreso al Betis, vía que el utrerano veía con muy buenos ojos. Así las cosas, el utrerano inició el primer partido de la Premier League en el banquillo, contra el Fulham en Craven Cottage y que terminó con triunfo 'gunner' por 0-3.



Ceballos salió en la segunda mitad (79') por Xhaka, pero no fue protagonista por su actuación en el terreno de juego, sino por el incidente que ocurrió durante el calentamiento, cuando tuvo un encontronazo con su compañero Nketiah mientras varios jugadores jugaban un rondo.



Nketiah se revolvió tras una entrada del sevillano e intercambiaron varios empujones en dos ocasiones, obligando a los compañeros a intervenir para evitar que el asunto pasara a mayores.



El momento fue retransmitido por televisión y las imágenes están circulando por las redes. Por el mismo foro, ambos escenificaron que habían firmado la paz, "no hay ningún problema" y siguen siendo "hermanos".