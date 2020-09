La fecha del Betis-Valladolid sigue en el aire y podría ser en unas horas de calor

El lío está servido con los horarios de los partidos debido a la pelea que mantienen LaLiga con la RFEF por la disputa de encuentros los viernes y los lunes como desea Tebas. El Betis se encuentra en medio de esta batalla y ya sufrió las consecuencias en la jornada inaugural, pues debido a la decisión de la Jueza de Competición ante la ausencia de acuerdo, vio como tres días antes del choque se pasó su visita a Merndizorroza del lunes al domingo.

El problema persiste y de nuevo el Betis aparece como perjudicado, porque, a día de hoy, todavía no se conoce el horario el choque contra el Valladolid, en primera instancia fechado para el próximo lunes a las 21:00 horas. Sin embargo, la RFEF lo anuló y todavía no se conoce en que franja horaria se jugará el domingo. La jueza de Competición había propuesto que se celebrara a las 21:00 horas pero el partido será retransmitido por Gol y la intención es que se juegue a las 14:00. Una hora poco recomendable en Sevilla a estas alturas, porque el 20 de septiembre todavía es muy probable que haga calor en esa franja. A priori, el domingo se espera una máxima de 25º y el cielo algo nuboso, lo que no quita que sea un riesgo.

Lo cierto es que Javier Tebas no se resigna y ha pedido al Juzgado de lo Mercantil una medida cautelar para mantener el partido el lunes, por lo que ahora hay que esperar a la decisión de dicho juzgado este martes. En el caso de que no se conceda dichas medida, LaLiga anunciará de forma inmediata el horario del choque el domingo.