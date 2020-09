Juan Miranda, antes que Pedraza

Aunque el Betis se está mostrando muy paciente con la alternativa a Álex Moreno en el lateral zurdo y está a la espera de que el mercado le ponga alguno de los jugadores que tiene en el radar a tiro, con el paso de los días se van clarificando algunas de las opciones y, mientras unos se complican cada vez mas, otros ganan posiciones.



No es el caso de Pedraza, cuyas opciones, como la banca, suben y bajan dependiendo de los muchos movimientos que este verano ha hecho un Villarreal que empezó la pretemporada con cuatro jugadores para esa posición (Alberto Moreno, Quintillà, Jaume Costa y Pedraza), que ha llegado a estar con dos tras la cesión del primero y la grave lesión del segundo y que ahora, con el fichaje de Estupiñán, que ya se entrena en Villarreal a falta de que se oficialice el fichaje, vuelve a sobrarle uno. O tal vez no, porque Emery, que alineó el pasado domingo a Pedraza en el once titular, quiere al cordobés de extremo.



El técnico de Hondarribia está contento con la polivalencia de Pedraza para jugar de lateral o extremo, lo que le hace ganar puntos a la hora de continuar. Y según asegura el diario Mediterráneo, lejos de salir, el ex del Betis está muy cerca de renovar su contrato con el equipo amarillo. En el caso de que lo cerrase y de que algún movimiento más lo dejara sin sitio, la opción del Betis ya sólo pasaría por una nueva cesión y no por la venta a la baja que pretendía en su último año de contrato.



Muy diferente es la opción de Juan Miranda, que pugnaba por hacerse un hueco en el Barça como alternativa a Jordi Alba y ante las dudas de Koeman por la continuidad de Junior. El malagueño ha sido ofrecido por la directiva culé en muchas operaciones sin que concrete en nada. Sin embargo, para el técnico holandés, Miranda no sería tal alternativa. El lunes lo envió a entrenarse con el equipo filial, dejando claro que no cuenta con él para la presente temporada.







?????? Primer entrenament de la tercera setmana de pretemporada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb les novetats de Juan Miranda i Ilaix.



?? Seguim!!!#ForcaBarçaB ???? pic.twitter.com/PTdt5NrAy1 — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 14, 2020

, aunque es una de las muchas opciones conocidas que el Betis tiene sobre la mesa. Independientemente de que vuelva a acudir al, donde lo más destacado que queda a estas alturas son los internacionales Ivan(Croacia), Martin(República Cehca) o(Argentina), además del exespanyolista Víctor Álvarez y el veterano lateral galo