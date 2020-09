Emerson, el "equipazo" del Betis y un ex sevillista como "ídolo".

Más allá de la escasez de refuerzos, dada la situación económica, en el Betis todos apuestan por un cambio de mentalidad. Pellegrini quiere grabar a fuego en la mente de sus jugadores la palabra ganar y existe la convicción de que el técnico chileno sabrá sacarle a la plantilla el jugo que Rubi no consiguió extraer la pasada campaña, de ahí que el director deportivo, Antonio Cordón, ya anunciase que el mejor fichaje sería retener a los mejores jugadores del actual plantel.

"Tenemos un equipazo. Tenemos equipo para pelear partido a partido con la mentalidad de estar arriba siempre", ha asegurado al respecto el brasileño Emerson, quien destaca de su nuevo entrenador que "tiene las ideas muy claras y para nosotros fue muy fácil", al valorar el primer triunfo liguero ante el Alavés.

Tras un verano en el que se ha hablado mucho de su posible salida del Betis, para ser incluido por el Barcelona en alguna operación que no ha cuajado, el lateral reconoció en la Cope que la versión ofrecida en el debut, pese a la victoria, es mejorable: "Tengo mucho que mejorar, no estoy al cien por cien todavía. En el partido contra el Alavés me sentí tranquilo. Estamos a principios de temporada".

En el horizonte, Emerson, a sus 21 años, no esconde que uno de sus grandes objetivos es hacerse un hueco en la selección de Brasil, con la que ya debutó la pasada campaña. "Es una cosa que tengo en la cabeza. Es un sueño estar en la selección absoluta. Estoy tranquilo, voy a hacer mi trabajo. Si lo hago bien seguramente estaré en la selección", señaló, al tiempo que desvelaba el espejo en el que se mira, otro lateral diestro brasileño que pasó por el eterno rival: "Daniel Alves, un jugador que tiene mucha calidad, es mi ídolo. Yo voy a trabajar para hacer bien mi trabajo".