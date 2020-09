Sofiane Boufal, una opción de banda izquierda para el Betis

La única carencia visible del Real Betis está en la banda izquierda. Es el objetivo prioritario, que no el único, pero para el que no hay prisa. Álex Moreno puede jugar ahí e, incluso, Tello ha hecho de carrilero en alguna ocasión. Pero no tiene más.

Canales fue el que cayó ante el Alavés por esa banda, pero su tendencia natural es ir hacia el centro. También para dejar hueco a las subidas de Álex Moreno. Por eso, pese a que ahora hay un exceso de efectivos en la plantilla, no es descabellada la opción que llegue un extremo antes de que se cierre el mercado. Según la prensa inglesa, el Betis se ha interesado en los últimos días por el internacional marroquí Sofiane Boufal.

El extremo parisino, por el que el Southampton pagó algo más de 18 millones hace cuatro temporadas, está en su último año de contrato con los Saints, que estarían dispuestos a deshacerse de él. Con poco protagonismo en su última temporada, Boufal ha ofrecido su mejor rendimiento en la cesión que vivió en el Celta hace dos años, con el que jugó 35 partidos de Liga, fue titular indiscutible, anotó tres goles y dio cuatro asistencias.

En el debut del Southampton en la presente Premier League no fue ni convocado, lo que hace indicar una salida. Desde Inglaterra aseguran que el club sureño está dispuesto a venderlo por algo menos de 5 millones de euros, pero que el Betis estaría intentando una cesión que, en su último año de contrato, sería 'regalar' al jugador. Sería una operación similar a la Martín Montoya, en la que su actual club podría tener alguna ganancia futura en función de unas variables y pluses.

"Tenemos algunos jugadoress que todavía pueden salir. Quizás él (Boufal) sea uno de esos", confirmaba el técnico de los Saints, Ralph Hasenhuttl.

El Betis no sería el único club interesado, pues Olympiacos -quien parece tenerlo más avanzado- y Trabzonspor también estarían en la puja.