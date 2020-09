¿Vender a Loren o a Sanabria? La afición del Betis lo tiene claro.

Manuel Pellegrini ha dejado claro en sus dos primeras alineaciones que su delantero titular es Borja Iglesias, por lo que en la planta noble del Benito Villamarín sopesan la posibilidad de vender a uno de los otros dos delanteros, y no descartan que sean los dos para así traer un nuevo fichaje que compita con el gallego. Es el debate en el beticismo tras las dos primeras victorias en LaLiga.

No en vano, Loren es el único de los tres delanteros verdiblancos que todavía no ha disputado ningún minuto en Liga, e incluso ante el Valladolid no fue citado, lo que ha encendido las alarmas en la afición ante una posible venta del canterano verdiblanco. Por eso, en ESTADIO Deportivo hemos querido conocer la opinión de la afición con respecto a esta situación. Así, preguntamos sobre las posibles ventas de Loren, de Sanabria o incluso las dos: ¿Venderías a Loren o a Sanabria para completar la planificación?

Y los resultados han sido muy esclarecedores pues un 62% de los participantes venderían sí, pero solo a Sanabria, que ayer disputó los últimos 20 minutos del encuentro ante el Valladolid. La segunda opción más votada es la de vender a los dos delanteros, escogida por un 20% de la afición. En tercer lugar están los que sólo darían salida a Loren, con un 10%. Mientras que la cuarta y última opción, la de no vender a ninguno de los dos, ha sido votada por un 8%.

Veremos pues cómo acaba la planificación de Antonio Cordón y sí para reforzar más al equipo debe recurrir a la venta de Loren, que al ser canterano dejaría mayor beneficio, o si por el contrario se decida por una nueva salida del paraguayo.