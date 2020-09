El dilema del Betis con Loren y el rumor de Lucas Pérez

Es la época propicia. Y un calvario para los profesionales de la información. Con la imposición de la inmediatez, cada vez resulta más complicado contrastar, verificar, tirar del hilo. Por ello, toca acreditar la fuente, referirla y atribuirle la responsabilidad. Porque, si dicen en Italia que el jugador X interesa y así se expresa, no significa que se esté de acuerdo. Lo ideal, sin duda, es acompañar el rumor o la primicia con una contextualización, una interpretación. Pero no siempre es factible. Con el final de la ventana estival-otoñal a la vuelta de la esquina, se imponen la ley del silencio, cuando la cosa marcha, o la verborrea sin base, cuando no pasa de ser un ofrecimiento ignorado o rechazado.

El Betis tiene toda la pinta de superar esta inminente barrera del 5 de octubre con lo puesto. Aspira a vender a Loren por 15 millones de euros para poder fichar un lateral zurdo en condiciones y un atacante versátil, amén de a ceder a Kaptoum y Francis, aunque el de Coín está lesionado y, como Dani Martín, tendrá que esperar como mínimo hasta enero. Eso y retener a sus principales, Emerson incluido, pero la amenaza culé ha perdido fuerza ante la aparición de alternativas al tal Sergiño Dest e, incluso, al redoble de esfuerzos por el neerlandés de origen estadounidense del Ajax.

Con el 'pichichi' de la última campaña ocurre algo difícil de resumir en pocas líneas. Pellegrini, que no miente cuando afirmó que no le sobra nadie, apenas le conoce. Tiene buenas referencias sobre él, si bien el coronavirus impidió que pudiera testarle en pretemporada. A Borja Iglesias y Sanabria, sí. Y le convencen. Confía en que puedan darle lo que quiere para su referencia en la 20/21: no solamente goles, sino juego de espaldas, descuelgues que saquen de sitio y de quicio a los centrales, generación de segundas jugadas y mucho más.

Loren no es, estrictamente hablando, el delantero más prescindible para los técnicos, pero sí el que puede generar más réditos en estos momentos. La inversión para reclutarlo en su día del Marbella fue mínima, por lo que todo serían plusvalías. Y el míster, consciente de que la realidad económica es la que es (para el Betis y para la mayoría, al menos en España, es inviable comprar sin vender antes), está dispuesto al sacrificio en unas determinadas condiciones. El costasoleño sólo se iría por una cantidad más cercana a los 20 millones que a los 12 ya rechazados de un club de la Premier. Y parece haber alguna propuesta interesante. Le falta ritmo, es cierto, aunque la otra razón también existe.

Pellegrini tiene la promesa de que se reinvertirá gran parte de lo que se recaude para contratar a un lateral zurdo para competir con Álex Moreno (Aarón Martín, Miranda y un 'tapado' que no ha trascendido son las preferencias) y a un atacante polivalente. Borja Mayoral y De Tomás están sobre la mesa y gustan, claro, porque su calidad es incuestionable, pero la preferencia es otra. De ponerse a tiro a tiempo, en la planta noble del Benito Villamarín intentarán reclutar a un delantero con caída a las bandas y posibilidad de ejercer en la media punta. Algo distinto a los que se quedarían, el 'Panda' y Tonny, que al chileno le gustan por darle lo que pide este curso a sus referencias.

Esta semana, en Vitoria surgió el rumor de Lucas Pérez. A sus 32 años, todavía tiene mucho que dar, como demuestra su despertar en un Alavés que, con las espaldas cubiertas con Joselu y Deyverson, estaría dispuesto a soltarlo por una cantidad razonable para reforzar sus costados y su medular. El gallego ejercería sin problemas en el extremo izquierdo del 1-4-2-3-1 que dibuja Pellegrini en la 20/21, aunque ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, a día de hoy, no es una prioridad para Antonio Cordón. Una cesión con opción de compra, aun asumiendo una ficha alta, o una apuesta por un delantero con movilidad cuyo fin de contrato este próximo son los movimientos previstos.