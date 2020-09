Guido: "Esto no es inesperado; somos un equipo incómodo al que enfrentarse"

"El inicio no es inesperado. Veníamos trabajando bien en la pretemporada, haciéndolo bien en los partidos de preparación, y me parece que está dando frutos el trabajo que se está haciendo. Sabíamos que iba a ser difícil, pero estamos contentos por haber comenzado así", comenzó diciendo este miércoles Guido Rodríguez en Radio Sevilla, donde dio varias claves del cambio experimentado por el equipo verdiblanco: "Lo primero que pasó fue dejar atrás todo lo que pasó la pasada temporada. Es algo del pasado. Ahora, arrancó una nueva temporada, con cuerpo técnico nuevo, jugadores nuevos y unas ideas nuevas del míster que estamos plasmando en el césped y que nos está convirtiendo en un equipo incómodo al que enfrentarse. Obviamente, es todo más fácil cuando se van dando los resultados como se dieron en los dos primeros partidos y el equipo se ha sentido cómodo manejando la pelota. Cuando te sientes arriba en el marcador, como pasó en el segundo partido, te sientes mejor sobre el campo".

Además, el argentino resaltó que la fortaleza defensiva les ha ayudado a triunfar: "Eso es también muy importante, mantener nuestra puerta a cero. Si partimos de esa base, tenemos asegurado un punto. Después, el equipo trabaja para que lleguen los goles arriba. Es trabajo de todos los que juegan en el campo. Arrancamos bien, pero tenemos que seguir haciendo las cosas así, y mejor. Después, el trabajo de los once que están en el campo, empezando por el portero hasta el delantero. Debemos estar enfocados en defender cuando tenemos que defender, no tanto en nuestra área, sino en el campo rival. Es lo que estamos encontrando en estos partidos, que no nos crean tantas ocasiones. El rival no tiene la pelota y no tiene ocasiones".

Para muchos, la pareja que ha formado con William Carvalho es sinónimo de solidez. Así lo ve el ex de River Plate y América: "Eso es un trabajo para lo que está cada uno. También ellos tienen que tener tranquilidad para atacar, estar libres y no correr tanto para atrás. Nosotros les cortamos a los rivales los espacios para los pases y damos equilibrio al equipo. (Con William me entiendo) muy bien, porque es muy buen jugador. Tiene un gran toque y me parece que es muy importante para todo el equipo y para mí también, que estoy jugando a su lado".

Respecto a las críticas que recibió a su llegada o la diferencia de rendimiento con el actual, Guido Rodríguez se justifica: "Llegué a mitad de temporada, de vacaciones. Fue lo que más me costó, llegar parado y coger la forma física. La pretemporada me ayudó mucho, empezar a la par que el resto de mis compañeros. Me estoy sintiendo cómodo y bien, pero siempre hay cosas que mejorar. Todavía falta mucho".