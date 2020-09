El regreso de Pedraza al Betis se esfuma definitivamente

La gran prioridad de Antonio Cordón sigue siendo la contratación de un lateral izquierdo, posición en la que Pellegrini sólo cuenta con Álex Moreno tras la salida de Alfonso Pedraza, que era precisamente una de las opciones que manejaba el director deportivo del Betis.

En su 'short list', el que más gusta, de largo, es Aarón Martín, que está dispuesto a abandonar la Budesliga, si bien el Mainz no acepta menos de lo que invirtió para llevárselo del Espanyol el verano pasado (6 millones). Como ya informó ESTADIO, en el segundo lugar en la escala de preferencias está Juan Miranda, que volvería a casa, aunque el Barcelona quiere hacer caja con el olivarense, que no parece que tenga 'novias' dispuestas a comprarlo. Y 'plan C' no era otro que volver a contar con Pedraza, si bien esta opción se ha esfumado, pues el Villarreal ha llegado a un principio de acuerdo con el cordobés para renovar su contrato por cuatro temporadas más.

En un principio, el Betis descartó de forma tajante ejecutar la opción de compra pactada el pasado verano con el conjunto castellonense, cifrada en 10 millones de euros más otros cuatro en variables. Pero más tarde, todo parecía encaminado para que que ambos clubes renegociaran a la baja el regreso del lateral a Heliópolis€ hasta que se lesionó Alberto Moreno.

Con la baja de larga duración del ex sevillista, Unai Emery frenó la salida de Pedraza, al que habían pitado los aficionados amarillos en su regreso con el Betis, y desde entonces le ha concedido un papel protagonista. De hecho, ha sido titular por delante de Jaume Costa en las dos jornadas de LaLiga disputadas, de ahí que el Villarreal haya apostado por su continuidad pese a fichar también a Pervis Estupiñán para el costado zurdo de la zaga.

Se le cae, por tanto, a Cordón, una de las opciones que manejaba para el lateral zurdo, aunque el extremeño no se muestra nervioso en este sentido, como advirtió días atrás: "Estamos preparados para cuando tengamos la opción, estar preparados. Tenemos una secretaría técnica que lleva tiempo trabajando. Tengo claro que el jugador que tiene que venir tiene que ser como los que han venido, comprometidos, que luchen por venir al Betis, que hagan piña, hagan fuerza y sumen".