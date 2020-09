Si sale Emerson, el beticismo 'exige' otro lateral

En el Betis están tranquilos con respecto al futuro de Emerson. Pero hasta que el Barcelona no concrete el fichaje de un lateral diestro, existirá cierta incertidumbre en el seno del club verdiblanco. No en vano, se trata de la primera alternativa azulgrana, si bien todo apunta a que finalmente no hará falta recurrir a ella, pues según el diario Sport, los culés están cerca de llegar a un acuerdo con el Ajax por Sergiño Dest, el gran deseo de Ronald Koeman.

Finalmente, el dinero que dejará en la caja Semedo, traspasado por 30 millones de euros más diez en variables al Wolverhampton, ha permitido al Barça lanzarse a su primera opción, aunque tenía un plan ideado para contentar al Betis en caso de tener que romper el trato firmado y llevarse y a Emerson antes de junio de 2021. Para ello, debía pagar 3 millones más de lo estipulado (12 kilos en total) y además había surgido la posibilidad de que ofreciese las cesiones de Pedri, Aleñá o Riqui Puig.

Llegado el caso, además, el beticismo reclamaría a Antonio Cordón el fichaje de un nuevo lateral para apuntalar una posición en la que Emerson parte como titular en los planes de Pellegrini. Así se refleja en la 'Encuesta Helvetia' lanzada por ESTADIO, en la que hasta un 67% de los participantes cree que haría falta más competencia en esa demarcación si acaba marchándose el brasileño.

Por contra, el 33% restante opina que no sería una prioridad firmar a un nuevo lateral derecho, confiando en las prestaciones de Martín Montoya, contratado este mismo verano procedente del Brighton y que aún no ha debutado en su segunda etapa como verdiblanco, así como en la progresión del canterano Fran Delgado, que ha realizado la pretemporada a las órdenes de Pellegrini.