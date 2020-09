Jonathan Silva, la vía más factible de última hora para el Betis

Ya se han hecho a la idea los técnicos del Betis que la plantilla actual será con la que afronten los primeros meses de competición, al menos hasta enero, cuando se reevaluará la situación por si las cesiones de Dani Martín, Francis y Kaptoum (éste podría salir aún en lo que resta de mercado estival-otoñal) son factibles entonces o bien se produce alguna venta. Quedará, por tanto, algo cojo el lateral izquierdo, para el que se cuenta solamente con Álex Moreno como opción natural, más Montoya a pierna cambiada o la reubicación de Guardado a un puesto que no le es desconocido. Una resignación lógica, porque el tope salarial de LaLiga está al límite, mientras que no se piensa malvender a Loren o Sanabria, por lo que, sin ese condicionante, no puede haber nuevas altas.

De todas formas, Antonio Cordón mantiene varias vías abiertas por si hubiera margen de maniobra para reactivarlas tras una operación a última hora con los delanteros que no se intuye de momento. La prioridad sigue siendo potenciar el costado zurdo de la zaga, para el que Aarón Martín (Mainz 05) era la prioridad, aunque el Betis no llega a las exigencias germanas. El retorno de Pedraza, que acaba de renovar cuatro años más con el Villarreal al convencer a Emery en pretemporada después de la grave lesión de Alberto Moreno, es inviable ya, mientras que el Barcelona continúa exigiendo traspaso por Miranda, así que sólo si accede a última hora a una cesión podría encajar.

En esta tesitura, y con el también ofrecido Kévin Rodrigues a préstamo en el Eibar, las miras heliopolitanas están en el más curtido y polivalente Jonathan Silva (26), que ha actuado de extremo y como central zurdo en una zaga de cinco, aparte de ser un jugador potente, agresivo y de carácter, como busca Pellegrini. El Leganés, con quien hay excelentes relaciones tras el reciente trato por Aitor Ruibal, no exigiría un traspaso elevado y, llegado el caso, podría acceder a la venta en diferido (pago nulo o simbólico ahora, más un desembolso mayor el verano próximo) para ahorrarse su alta ficha. Incluso, ha obtenido el préstamo de otro lateral izquierdo, el zaragocista Lasure, y utilizado la pasada jornada a un diestro, Rosales, a pierna cambiada.

El Betis debe esperar a que se consume alguna salida para acometer el fichaje y, lógicamente, en Butarque no van a guardarle al italo-argentino (no habría problemas con la plaza extracomunitaria, por ende), máxime cuando el Getafe anda al acecho por si tiene que sustituir a Mathías Olivera, en la órbita del Atlético de Madrid para competir con Renan Lodi. Ocurre que el fichaje de Luis Suárez ha agotado el remanente en las arcas colchoneras, así como su límite salarial, por lo que en La Palmera han ganado algo de tiempo. No demasiado. Con todo, la semana próxima se esperan novedades definitivas en un sentido u otro.