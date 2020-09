Rubi, la "alegría" ante el Madrid y su balance de este arranque bético

Rubi se despedía del Real Betis el pasado 21 de junio después de sumar un punto de nueve posibles tras la reanudación de LaLiga. Sin opciones de entrar en puestos europeos y tras una mala temporada, el triunfo, justo antes del parón, ante el Real Madrid, al que desbancó del liderato, le dio un margen para estar tres meses más al frente de un equipo que, con él, no había despegado en ningún momento de la temporada.

Por eso, el técnico catalán reconoce en Radio Marca que aquel triunfo lo recuerda como un bálsamo en medio de un mal año. "Nunca llegamos a estar contentos durante la temporada, así que esto fue una alegría inmensa, ganar a un equipo que venía de vencer al Barcelona y que eran líderes. Hicimos un partidos bastante completo. Dentro de la desgracia y del confinamiento, nos fuimos con buen sabor de boca. Luego el regreso no fue igual y fue una pena. No pudimos seguir saboreándolo en el campo", asegura el técnico catalán, quien, lejos de lo que se pudiera pensar, se alegra de que al Betis le vaya tan bien ahora y que este plantel que tuvo él esté dando un mejor rendimiento.

"El Betis tiene una buena plantilla y tiene una buena estructura de trabajo para estar mejor clasificado. Comparas los dos partidos con los del año anterior y por ejemplo, con el Valladolid estuvimos con uno menos muy pronto y en Vitoria fallamos un penalti. Estoy muy contento porque veo que lo están haciendo muy bien y ojalá tengan continuidad y puedan respirar un año de más alegrías para la afición, que de eso se trata", afirmó Rubi, quien también repasó la mala temporada pasada. "Fue un inicio malo, con un poco de falta de autocrítica para ponernos las pilas y arrancar bien. Nos costó muchísimo. Con un pelín de fortuna fuera de casa hubiéramos puntuado más. Empezamos a pinchar en jornadas que eran muy importantes para acercarse a los puestos de Europa. Y si a todo esto le añades confinamiento, pandemia o volver a empezar sin público. Fue una temporada que no terminamos de entender. Y además alguna posición en el equipo fue mejorable", afirma en relación, tal vez, a los errores cometidos atrás, que lastraron cualquier tipo de reacción.

Lo que sí lamenta es la forma en que todo acabó, sobre todo tras una polémica llegada que no le benefició ni a él ni al Espanyol. "La forma en la que cerramos esta etapa no fue agradable para ninguna de las dos partes. Al Espanyol no le ha ido bien y para Rubi no ha sido una buena temporada. Aunque me voy sabiendo que he disfrutado del Betis. Estoy seguro de que el Espanyol volverá en un año a Primera división", afirmó un técnico que, con tranquilidad, ya piensa en su retorno a los banquillos.