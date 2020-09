Getafe-Betis: Una conquista a la altura de las mejores vistas

En las alturas, con el objetivo de seguir mirando desde arriba a los demás equipos, pero siempre con los pies en el suelo. Consciente de que la importancia no se centra ahora en la clasificación, que siempre ayuda obviamente para motivarse, sino en continuar encajando pieza mientras se suma de tres en tres. La derrota contra el Real Madrid fue más dura por la forma de producirse, precipitada por las decisioners del VAR, que por el fondo, porque al fin y al cabo compitió de tú a tú con el vigente campeón y dejó una imagen que refleja que el Betis de Pellegrini camina por la senda correcta.

Ahora, a tenor al menos de los últimos años, los heliopolitanos se miden con un rival más de su liga, un Getafe con el que comparte el objetivo de pelear por entrar en puestos europeos, meta que se le escapó a los azulones en la recta final del curso pasado, en el que se alejaron una pizca de su perfil combativo que ahora parecen haber recuperado en el arranque liguero. Así los de Bordalás, que espera más refuerzos, ha disputado hasta ahora dos encuentros -por su participación continental- con un saldo de un empate y un triunfo y la sensación de que vuelve a ser ese bloque que siempre va al límite y que concede muy poco.

Un estilo muy diferente al que Pellegrini pretende instalar en su Betis y que se someterá a una prueba de tanta o más importancia incluso que la del pasado sábado ante el Real Madrid. En partidos como el de Coliseum es donde realmente se testa la madera de un equipo y sus aspiraciones. Una batalla en la que evidenciar sus armas e imponer su filosofia para confirmar la zona alte alta como su hábitat natural.

Para ello, Pellegrini mantendrá a la mayoría de sus puntales, si bien las bajas obligan a realizar algún cambio puntual y además podría intriducir alguna novedad debido a un calendario apretado que el sábado le depara un nuevo duelo fuera, ante el Valencia en Mestalla.

Un partido más, Pellegrini no dispondrá de Bravo, baja de última hora ante los merengues y que no se ha recuperado de sus molestas, ni tampoco de Guardado, que ya entrena con el grupo pero que todavía no se encuentra disponible para el chileno. La baja del azteca mantiene en el doble pivote a Guido Rodríguez, el ancla verdiblanca, y William, mientras que la portería corresponderá de nuevo a Joel.

El problema reside en el lateral derecho, en el que pierde a sus dos inquilinos, pues a la expulsión de Emerson se suma la cuarentena obligada de Martín Montoya, que habría sido titular, por el positivo en coronavirus de una persona de su entorno. Por ende, esta posición la ocupará el canterano Fran Delgado.

También puede haber cambios, en este caso para dar descanso a los habituales hasta ahora, en el centro de la defensa, donde cabe la posibilidad de que debute Víctor Ruiz y juegue Sidnei en lugar de Mandi y Bartra. Todo seguirá igual en el plano de la contención y sólo se contermpla una variación en la segunda línea, con Canales y Fekir como intocables. Así, Tello, Juanmi o Ruibal se postulan para relevar a Joaquín, sin descartar completamente que el portuense repita en el once titular.

Otra incógnita se presenta en la punta de lanza después de que Sanabria le arrebatase el puesto a Borja Inglesias contra los de Zidane. La puerta está abierta a cualquier opción, también que apueste como titular por el que le falta en este arranque liguero: Loren. Por ende, hay varias dudas de cara al once que saltará al Coliseum pero no en las intenciones con las que lo hará: defender el liderato y alimentar una ilusión con fundamentos.

Alineaciones probables:



Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; 'Cucho' Hernández o Enes Ünal y Jaime Mata.



Betis: Joel Robles; Fran Delgado, Víctor Ruiz, Sidnei, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Joaquín, Canales, Fekir; Loren Morón.



Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano).