El jugador del Betis Joaquín vuelve como estelar comentarista de 'La Isla de las Tentaciones'

El jugador del Betis Joaquín Sánchez lo ha vuelto a hacer. Fan incondicional del programa de Mediaset La Isla de las Tentaciones, no ha faltado a sus citas con las redes sociales para hacer de comentarista en el regreso del popular espacio a la parrilla televisiva y desatar las carcajadas generalizadas con sus imitaciones y su peculiar sentido del humor.

"No lo puedo evitar", añade entre risas en sus vídeos, que han vuelto a dar la vuelta a las redes sociales, donde el nombre del futbolista verdiblanco se ha vuelto a situar por enésima vez entre las principales tendencias en España.

Ya en la pasada temporada de 'La isla de las tentaciones', los comentarios de Joaquín se hicieron virales. Sobre todo, su roce con Andrea, que llegó a amenazar con demandarle por sus polémicas y caricaturescas imitaciones. Finalmente, no lo hizo.

"Quiero zanjar ya este tema. No voy a denunciar a nadie. No voy a denunciar a este futbolista por nada", transmitió Andrea en Instagram. "Que diga los comentarios que quiera, me da igual, ya tengo bastante con mis problemas. Ya he tenido bastante con todo lo que me ha pasado como para encima meterme en más follones de denuncias", sentenció entonces la joven.

No te pierdas el último 'show' del portuense: