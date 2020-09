Lista y posible once del Betis en Getafe: cinco bajas confirmadas, rotaciones y varios estrenos

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha mantenido en estas tres primeras jornadas de LaLiga 20/21 una base que se verá obligada a trastocar este martes en Getafe por varias circunstancias: tiene tres bajas confirmadas por lesión, otra más por sanción y el hecho de jugar tres encuentros en una semana le empujará a hacer rotaciones en un posible once en el que todo apuntaba a que entraría Martín Montoya, pero un positivo en coronavirus de una persona de su entorno le obliga a guardar cuarentena aunque sus pruebas PCR han dado negativo. Debutará, por lo tanto, el canterano Fran Delgado y también podría estrenarse el central Víctor Ruiz, otra de las caras nuevas de este curso.

En rueda de prensa telemática antes de viajar al Coliseum Alfonso Pérez para defender el liderato ante el Getafe, Pellegrini ha confirmado las bajas por lesión de su compatriota Claudio Bravo, su portero titular, y de los futbolistas mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado. "Ninguno de los tres está en condiciones de jugar mañana", ha confirmado, a pesar de que el capitán de la selección azteca se ejercitó con el resto de sus compañeros en la sesión del domingo. A ellos tres se une el sancionado Emerson y Montoya, por lo que la zona defensiva estará compuesta por Joel Robles entre los palos (a la espera de saber si el miércoles será sancionado por Competición), con Fran Delgado y Álex Moreno (único lateral zurdo disponible) en los carriles y con claras opciones de que Víctor Ruiz y Sidnei le den un poco de descanso a Mandi y a Bartra.

Sobre Claudio Bravo, el de Santiago adelantó que no sólo se pierde el partido del Betis en Getafe, sino que "va a ser muy difícil que esté para el encuentro del sábado frente al Valencia y para las eliminatorias con la selección de Chile". "Lamentablemente, Claudio tuvo una distensión en su rodilla al final ya del último entrenamiento antes de jugar contra el Real Madrid. No le dimos mucha importancia, el jugador estaba convencido de poder jugar; pero a la mañana siguiente amaneció con la rodilla muy hinchada. Los médicos estimaron que no merecía la pena arriesgar. Lo iremos valorando según vaya evolucionando la lesión", ha explicado. Si el meta andino no se recupera y Joel es castigado, ante el conjunto che tendrá que jugar el canterano Dani Rebollo.



Al margen de los cambios obligados, Pellegrini admite que está dando vueltas para hacer rotaciones en su alineación en una semana que llega con choques ante Real Madrid, Getafe y Valencia. "Vamos a ver el once, porque tenemos algunas dudas y esperaremos estas últimas 24 horas para decidir quiénes juegan", ha señalado, sin dar pista alguna. Uno de los relevos previsibles será en la punta del ataque, donde Loren Morón podría estrenar titularidad con permiso de Borja Iglesias, que pretende recuperar el puesto que el sábado le arrebató un Tonny Sanabria de quien el entrenador heliopolitano espera mucho más.

"Creo que Tonny es un jugador que tiene ante sí el desafío de demostrar que puede dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora en su carrera. Tiene condiciones de hacer mucho más y va a depender de lo que haga en los partidos que tenga y de que le ayude el equipo, porque los goleadores necesitan mucho a sus compañeros", ha explicado.

Del resto de posiciones, Canales y Fekir se antojan fijos y el gran nivel mostrado por la pareja de mediocentros Guido Rodríguez y William Carvalho (sorprendente 'pichichi' del Betis con dos tantos) invita a no tocarla. Con Guardado fuera de combate por lesión, la única opción para el pivote sería la primera titularidad de Paul Akoukou, que debutó con el primer equipo ante el Valladolid. Juanmi Jiménez; Aitor Ruibal, uno de los destacados en pretemporada y que lleva dos encuentros sin minutos; y Cristian Tello, autor del gol del triunfo ante el Alavés, cuentan con muchas opciones de relevar al capitán y entrar en un once con muchas incógnitas por resolver a poco más de 24 horas de que ruede el balón en el Coliseum.