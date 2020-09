Bartra y la frustración de una plantilla indignada

"Me voy muy enfadado. No se puede dar una imagen como la que hemos dado en la primera parte, en la que nos han pasado por encima. No podemos salir con esa mentalidad. Eso no se lo puede permitir en un equipo como el Betis y más después de haber dado la cara ante el Madrid hasta el final", señalaba Bartra, quien no ocultaba la contrariedad del plantel bético y la frustración que sentían los jugadores tras esta humillante goleada.

¿A qué se había debdo esa diferencia entre uno y otro? El hoy lateral bético lo tenía claro: "A la falta de mentalidad. No se puede ir con esa desconexión ni falta de concentración en jugadas puntuales, pues si no estás en lo que tienes que estar en la elite se paga muy caro. Te llegan tres veces... Es verdad que nos han hecho gol las tres veces que nos han rematado. La primera parte la hemos tirado a la basura", afirmaba.

La solución trató de encontrarla Pellegrini en el descanso, sin mucho éxito a tenor del resultado. "Nos ha dicho que íbamos a salir con dos puntas para intentar buscar el juego directo, pero no ha podido ser. Esos fallos te condenan y si los cometes en la elite pasa lo que ha pasado. Es para estar muy enfadados. Así no se puede", concluía.