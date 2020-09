Competición castiga con un partido a Emerson y deja en 'stand by' a Pellegrini y Joel

El Comité de Competición de la Federación Española de fútbol (RFEF) guarda de momento silencio sobre la posible sanción a Manuel Pellegrini y a Joel Robles por su críticas contra el estamento arbitral tras la polémica derrota de la tercera jornada ante el Real Madrid (2-3) en el Benito Villamarín; pero sí se ha pronunciado hoy para imponer un partido de castigo al jugador brasileño Emerson 'Royal' por su expulsión con roja directa en el partido contra los merengues.

Emerson vio la roja directa en el minuto 67 del encuentro después de una acción sobre el madridista Jovic que el árbitro consideró fuera de juego inicialmente, aunque tras revisar la jugada en el VAR expulsó al jugador cuando el marcador iba con empate a dos.

La RFEF denunció ante el Comité de Competición al técnico chileno y a Joel Robles, que se enfrentan a una posible sanción de entre cuatro y 12 partidos. El órgano jurídico ha aplazado su decisión y ha abierto un plazo para recabar más información y estudiar las declaraciones efectuadas antes de tomar una decisión al respecto.

Sobre este espinoso asunto se mojó ayer el míster verdiblanco, que por otro lado se congratuló de que su equipo sea el líder de Primera división al término de la jornada 3 y que analizó lo que espera de la visita de este martes al Coliseum de Getafe. "No ha habido nada oficial y estoy muy tranquilo, porque yo no he culpabilizado a nadie de nada. Sólo dije que jugamos contra el Real Madrid y el VAR. Hubo tres decisiones y fueron discutibles las tres, más un penal, más una expulsión, más un autogol... Fue un escollo muy difícil. Nada más. No voy a hablar más del tema, pero sería duro que me sancionaran porque no culpé a nadie de nada", manifestó Pellegrini el lunes, en una rueda de prensa telemática previa al Getafe-Betis.

Este mismo martes, Zidane avivó el fuego de la indignación heliopolitana al considerar que "se quejan por los aciertos del VAR". "Son críticas a los aciertos. Yo no voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar lo que quiera. Nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer, no podemos cambiar las cosas. Quiero pensar en preparar los partidos, y mis jugadores igual. El resto, no lo controlamos", ha insistido el técnico francés en una rueda de prensa previa al partido de este miércoles ante el Real Valladolid en el Alfredo di Stéfano (21.30 horas).

De cara al choque del sábado ante el Valencia, con Claudio Bravo de baja al menos hasta la semana que viene por una lesión en una rodilla y ante la amenaza de sanción que aún persigue a Joel Robles, el canterano Dani Rebollo está preparado por si una desgraciada carambola le permite cumplir su sueño de debutar con el Betis en Primera división.

Antes aún podría llegar el ansiado estreno de otro jugador formado en Los Bermejales como es el lateral derecho Fran Delgado. Confirmada ya la esperada baja de Emerson para el Getafe-Betis, la ausencia del brasileño se une a la de Martín Montoya por motivos de protocolo sanitario, al haber dado positivo en coronavirus una persona de su entorno familiar más cercano.