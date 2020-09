Joel Robles pide perdón a a los árbitros: "Son grandes profesionales"

Joel Robles era duda para este encuentro. No porque estuviera tocado, sino por sus críticas tras el Betis-Madrid que podría haber provocado una sanción por parte del Comité de Competición, algo que no esperan en el club y que hasta le sorprendería al portero verdiblanco, quien trató de limar asperezas.

"Me sorprendería un poco (que lo sancionaran). Hay que entender que venimos de 2.000 revoluciones después del partido y la verdad es que yo nunca he dudado de la profesionalidad de los árbitros. De hecho, en el calentamiento he hablado con Martínez Munuera para pedirles disculpas porque creo que también se lo merecen, que les demos cariño porque están sometidos también a una gran presión y muchas críticas. Creo que son grandes profesionales y van a querer mostrar su mejor nivel cada partido", aseguraba el guardameta del Real Betis, que por segundo partido consecutivo volvía a encjar tres goles.

En este sentido, Joel Robles reconocía que el Getafe había sido muy superior y que les había "pasado por encima en la primera parte". "Creo que no hemos tenido opción ninguna en el partido. Estamos fastidiados porque veníamos de una gran dinámica, de buenos partidos. Lo que tenemos claro es que hay que levantarse y ya pensar en el partido de Valencia que es una final para nosotros y hay que conseguir los tres puntos sí o sí", aseguraba, al tiempo que pedía olvidar lo ocurrido: "No hay tiempo de lamentaciones. Creo que son importantes lo ánimos. Obviamente estamos dolidos porque no es lo que queríamos en el partido. Ahora toca seguir trabajando muy duro y, más que nunca, todos unidos a por el Valencia".