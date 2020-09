Tres ausencias aseguradas en la visita bética a Mestalla.

El calendario ofrece al Betis una rápida oportunidad para redimirse de lo sucedido ayer en Getafe, pues en la visita del sábado a Mestalla tendrá la ocasión de dejar atrás este tropiezo, espantar fantasmas y afrontar el parón con una sonrisa. Para ello, Manuel Pellegrini tendrá que sobreponerse a varias bajas, dos de ellas muy importantes en su sistema.

En primer lugar, el chileno no contará con Aissa Mandi, expulsado en la segunda parte por doble amarilla ante los azulones. Su lugar lo ocupará posiblemente Sidnei, titular ayer al desplazarse Bartra a la derecha, sin descartar el debut en el Betis del central Víctor Ruiz. Bartra volverá a su sitio habitual una vez que Emerson ya ha cumplido su sanción y vuelve al once, una buena noticia para Pellegrini. Otra ausencia en defensa es la de Martín Montoya, en cuarentena por un positivo en coronavirus en su círculo íntimo.

No llegará a tiempo para el choque Claudio Bravo, aún convalenciente de unas molestias que ya le han impedido situarse entre los tres palos ante Real Madrid y Getafe. Joel, al que la RFEF le ha abierto expediente pero no ha sancionado, repetirá en la portería. El que sí debe estar ya listo es Andrés Guardado, inédito todavía por una lesión pero que ya se entrena con el resto de compañeros y cuenta con opciones de entrar en el once.

La duda reside en la presencia de Diego Lainez en la convocatoria, pues hoy no ha entrenado con el resto, quedando a expensas de cómo progrese en los días previos al choque.