La lista bética de bajas para Valencia, más cerca de subir que de bajar

Manuel Pellegrini se mantiene muy atento a las evoluciones de sus futbolistas tocados durante esta semana, para ver si puede recuperar algún efectivo o, por el contrario, aumenta la lista de bajas. A día de hoy, después del entrenamiento de esta mañana, está más cerca lo segundo que los primero, con una posible ausencia más.

Así, Diego Lainez podría sumarse a la lista de tres bajas confirmadas para el partido del sábado en Mestalla contra el Valencia, en el que buscará redimirse de la dura derrota ante el Getafe y regresar a la senda victoriosa. En este sentido, el extremo mexicano no se entrenó con el resto de sus compañeros, pues, tras inidiar la sesión en el grupo, se marchó al gimnasio para trabajar en solitario. No está completamenmte descartado, pero el tiempo corre en su contra y todo apunta a que no llegará.

En este caso, se uniría a las bajas de Claudio Bravo, Martín Montoya y Mandi. El primero no se ha recuperado de sus problemas musculares y se perderá el tercer partido consecutivo, mientras que el lateral permanece en cuarentena por un positivo de Covid en su círculo íntimo. Mandi, por su parte, fue expulsado ante el Getafe y ha sido sancionado con un choque.

En el capítulo de buenas noticias, Guardado ya es uno más en el grupo y se encuentra a disposición del grupo y Emerson vuelve tras cumplir sanción.