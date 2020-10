El posible once del Real Betis ante el Valencia

El posible once del Real Betis ante el Valencia Lince

Visita este sábado el Real Betis el estadio de Mestalla a partir de las 21:00 horas con la firme intención de recuperar el rumbo perdido, tras un arranque espectacular en el que sumó un pleno (seis de seis ante Alavés y Valladolid) y dejó su puerta a cero. Sin embargo, el Real Madrid se llevó los tres puntos del Benito Villamarín con polémica (2-3) y gracias a las controvertidas decisiones del VAR, al tiempo que el Getafe pasó por encima de los verdiblancos, goleando (3-0) en una primera mitad para olvidar el pasado martes en el Coliseum.

Precisamente, la acumulación de tres partidos en una semana, con la celebración de la primera jornada intersemanal de la temporada 2020/2021, invitaba a las primeras rotaciones en un once prácticamente idéntico en las tres entregas iniciales del campeonato (calcado entre Vitoria y el debut en casa, con sólo Sanabria por Borja Iglesias frente al vigente campeón liguero), aunque lesiones y sanciones hicieron el trabajo a Manuel Pellegrini, que tendrá que volver a recomponer su alineación para la visita a un Valencia que está respondiendo, aun cogido con pinzas, a las órdenes de Javi Gracia.

Con la convocatoria ya publicada (22 hombres), queda claro que no llega a la cita el renqueante Bravo, por lo que Joel seguirá bajo palos, mientras que la recuperación de Emerson, una vez cumplido el castigo de un partido por la expulsión ante los merengues, le devuelve a un lateral derecho en el que el míster chileno experimentó con Bartra ante los azulones. El ex culé se reubicará en el eje de la defensa, seguramente con un Víctor Ruiz al lado que debutaría este curso y como heliopolitano, aprovechando la roja a Mandi la pasada jornada y que Sidnei no rindió a gran nivel el martes. Tampoco Álex Moreno, si bien la falta de alternativas en su puesto, puesto que el versátil Montoya sigue en cuarentena por el positivo en coronavirus de un familiar, le brindan conservar el lateral izquierdo.

Por delante, Guido Rodríguez y William Carvalho, que tuvieron cierto descanso contra el Getafe en la reanudación, formarán de nuevo el doble pivote, con Paul y el restablecido Guardado como alternativas. Joaquín, que descansó entre semana, supliría a Juanmi en la izquierda, con Fekir y Canales en la media punta. La gran novedad podria llegar arriba, donde Loren parte como favorito para ser la referencia, puesto ocupado por Borja las dos primeras fechas y por Sanabria las siguientes.