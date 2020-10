Kaptoum rescinde con el Betis; queda Francis

El Betis no sólo está pendiente de la llegada del lateral zurdo sino que, en estas últimas horas, también estaba tratando de cerrar algunas de las salidas de jugadores que no contaban y que no tenían sitio en el equipo. Uno de ellos era el camerunés Kaptoum, al que aún le quedaban dos años de contrato, y que ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato.

Según ha hecho oficial el club, el futbolista queda libre para poder formalizar su incorporación a cualquier equipo que tenga fichas libres fuera del plazo que acaba hoy. Kaptoum era, junto a Francis, una de las opciones con las que contaba el Betis para reforzarse. El Almería iba a abonar por él 3,5 millones en caso de ascenso, pero el fiasco ante el Girona impidió que el Betis contara con esa partida y con la de Francis, que era de 2 kilos. Precisamente, el lateral es el otro caso pendiente que debe quedar claro en las próximas horas.

Kaptoum se marcha después de haber jugado 21 partidos con el Betis, con el que ha anotado un gol (en Copa ante el Antoniano).