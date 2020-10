Guardado, dispuesto a ceder el testigo

No ha sido un cómodo comienzo de temporada para Andrés Guardado. Las lesiones le han afectado, ha visto cómo Guido Rodríguez se asentaba en el puesto de mediocentro defensivo y cómo Pellegrini ponía a su lado a un jugador más ofensivo, ya fuera William Carvalho o, en el último partido, a Canales. Su participación en Mestalla fue testimonial, aunque al menos ese minuto le sirvió para demotrar que está listo para volver.

Pero antes tiene una cita con su selección, donde es capitán y se siente respaldado. Aunque incluso ahí empiezan a llegar las dudas y, como ocurre en el Betis, se pone al servicio del conjunto para lo que haga falta. Incluso para ceder la capitanía. "A uno le queda poco tiempo, estamos aquí para ayudar lo que haga falta y hasta que el 'Tata' (Martino) lo vea que uno pueda ser útil, pero ya ellos tienen que tomar ese paso al frente, el mismo Raúl (Jiménez), que para mí es el nuevo líder de esta selección y ojalá que podamos. Lo que siempre se habla, dar ese paso que nos hace falta como fútbol mexicano", señalaba el centrocampista bético en una entrevista con TUDN.

Diego Lainez está junto a él en el conjunto que dirige el exentrenador del Barça, junto a una 'camada' de jóvenes que son el futuro del fútbol azteca. Algo que Guardado ve con buenos ojos. "Era momento necesario que el futbol mexicano a nivel generacional tuviera este cambio. Es muy bueno que los jóvenes, por lo menos los que se acaban de venir, se hayan venido tan jóvenes y estén apostando por ir a clubes medianos, bajos, para empezar su carrera en Europa, que es el camino para el fútbol mexicano. No todos los jugadores vamos a poder salir a equipos top, porque no tenemos todavía ese peso internacional y no hemos demostrado nada para poderlo hacerlo. Habrá excepciones, pero es el camino para ir creciendo como fútbol mexicano", indicaba el bético, que cuida a Lainez en su progresión dentro de un campeonato tan complicado como el español.

"Van a ser dos buenos sinodales y esperemos estar a la altura de los partidos, también van a servir muchísimos para ver en qué nivel estamos, en qué nivel va este proceso en medio de renovación que estamos viviendo dentro de la Selección, mucha mezcla de veteranos y jóvenes, y ver como vamos avanzando en ese sentido", comentó Guardado.

México enfrentará a Holanda este miércoles y seis días despuésa la Argelia de Mandi, ambos en los Países Bajos, un país que el mexicano conoce de su paso por el PSV. "Van a ser dos buenos rivales y esperemos estar a la altura de los partidos, también van a servir muchísimos para ver en qué nivel estamos, en qué nivel va este proceso en medio de renovación que estamos viviendo dentro de la selección, mucha mezcla de veteranos y jóvenes, y ver como vamos avanzando en ese sentido", comentó Guardado.

Por último, se felicitó que jugadores como Corona o Lozano empiecen a sonar con fuerza en clubes de primer nivel europeo. "Ojalá ellos se puedan consolidar en el fútbol europeo. Los que ya han tenido tiempo como el Chucky (Hirving Lozano), Tecate (Jesús Corona). El Tecate para mí ya está consolidadísimo y el Chucky debe consolidarse en el Napoli, que le ha costado pagar el derecho de piso del cambio de liga y de un equipo más competitivo. Ojalá que cómo empezó esta temporada siga demostrando la calidad que tiene. Ellos van a ser los líderes del mañana", indicaba.